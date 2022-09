Découvrez plus de 1 000 jeux open source gratuits

Pourquoi c’est important : Les joueurs pourraient être surpris d’apprendre qu’il existe une communauté de jeux open source florissante. Non seulement ces jeux sont entièrement gratuits, mais ils peuvent fonctionner sur une pomme de terre et sont compatibles avec plusieurs plates-formes, y compris Linux.

Alors que de nombreux titres AAA d’aujourd’hui sont gratuits, ils sont livrés avec des modèles insidieux de paiement pour gagner où les joueurs sont attirés par des microtransactions et des boîtes à butin. Les titres indépendants offrent un léger sursis face à ces avides d’argent, mais le free-to-play, au sens le plus strict du terme, n’existe que dans les jeux open source.

Vous trouverez une multitude de ressources en ligne, et un bon point de départ serait le GitHub Stars Top 50. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une liste des jeux open source les mieux notés sur GitHub. La liste complète comprend plus de 1 300 jeux.

La plupart de ces jeux sont de petits clones dépouillés ou des remakes de vieux classiques, et offriront à coup sûr un agréable voyage nostalgique aux joueurs. OpenRA tente de reprendre les jeux Command & Conquer des années 90, et avec OpenRCT2, vous pouvez revenir aux jours de gloire de RollerCoaster Tycoon 2. Mais il existe également des titres plus modernes tels que Craft (Minecraft) et Unciv (Civilization V).

Les développeurs et les moddeurs trouveront ces projets tout aussi attrayants. Open-source indique que le code source est disponible gratuitement sur GitHub, afin que les développeurs puissent l’utiliser comme tremplin pour leur propre jeu. La plupart de ces projets fonctionnant sous licence GPL ou MIT, le code peut être modifié et redistribué. Certains projets encouragent même la collaboration, où les développeurs sont libres de soumettre une pull-request qui pourra être incluse dans la prochaine version du jeu.

Pour une autre liste complète de clones et de remakes, rendez-vous sur Open Source Game Clones. En cliquant sur le lien « repo », vous serez redirigé vers la page GitHub du jeu respectif, où il pourra être téléchargé. Dos Game Archive a quelques joyaux des années 80 et 90 pour ceux qui recherchent ce sentiment nostalgique que seul un classique rétro peut procurer.

Je pense que la plupart des joueurs ont quelques précieux titres de la vieille école qu’ils revisitent de temps en temps. Quant à moi, il est temps de lancer du Freedoom.