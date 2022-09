Huawei Mate 50 Pro : C’est dommage ce qu’il nous manque !

Pour la Chine, Huawei a présenté aujourd’hui le nouveau smartphone phare Mate 50 Pro. Et son point culminant est clairement la caméra. Parce qu’il a une ouverture variable avec 10 f-stops. Cela permet aux utilisateurs de régler la lumière et la netteté à la main.

Huawei Mate 50 Pro : quel appareil photo !

Comme son nom l’indique, l’appareil photo principal du Mate 50 Pro a une résolution de 50 mégapixels. Il offre une stabilisation optique de l’image et reçoit un support supplémentaire avec l’intelligence artificielle. Et puis il offre la possibilité de choisir une ouverture entre f/1.4 et f/4.0 selon ses envies.

La technologie est désormais prête : ouverture variable dans le Huawei Mate 50 Pro. Image : Huawei

Avec le f-stop, vous réglez la quantité de lumière incidente, mais aussi la taille de la profondeur de champ. Une ouverture de f/1.4 laisse passer beaucoup de lumière et ne focalise qu’une petite zone de l’image. Et c’est bien, car cela rend vos photos plus professionnelles et les arrière-plans sont légèrement flous.

De plus, l’appareil photo principal dispose également d’un mode macro et d’un mode super macro – vous pouvez donc vous rapprocher très près d’un sujet et continuer à faire la mise au point dessus. Il existe également un mode cinématographie AI, plus audiozoon et une mise au point prédictive 4D, ce qui indique que l’IA se concentrera de manière préventive pour vous sur ce sur quoi vous vous seriez probablement concentré de toute façon. La caméra vidéo maîtrise le 4K avec jusqu’à 60 images par seconde.

Polyvalent et chic : le système de caméra du Mate 50 Pro

Les propriétés des deux autres caméras de l’ensemble triple caméra se lisent un peu moins sensationnellement. La caméra ultra grand angle a une résolution de 13 mégapixels et une ouverture fixe de f/2.2. Le téléobjectif doit même se contenter d’une ouverture f/3,5 plutôt faible – mais cela est dû au système de caméra périscope. Il a une fière résolution de 64 MP et est pris en charge par la stabilisation optique de l’image.

Mate 50 Pro : Spécifications

spécifications Compagnon 50 Pro filtrer Écran OLED de 6,74 pouces avec taux de rafraîchissement variable (jusqu’à 120 Hz), résolution : 2616 x 1212 px, 428 ppi, 1,07 milliard de couleurs jeu de puces Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) Octa-Core : 1 × Cortex-X2 à 3,2 GHz + 3 × Cortex-A710 à 2,75 GHz + 4 × Cortex-A510 à 2,0 GHz Stockage 256 ou 512 Go de ROM

8 Go de RAM

Prend en charge les extensions de stockage avec la carte SD NM caméra triple caméra avec

Grand angle 50 MP et ouverture variable (f/1.4-4.0)

Ultra grand angle 13 MP avec f/2.2

Télécaméra avec zoom 3,5x, objectif périscope et f/3,5 Vidéo jusqu’à 4K à 60 ips Caméra frontale de 13 MP (ultra grand angle), f/2.4 + 3D Depth Sensing, vidéo 4K Communications/Divers 4G-LTE, WiFi 6 (ax) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2/BLE, USB Type-C 3.1 Gen 1, IP68, NFC, GPS, A-GPS/Glonass/BeiDou, QZSS, NavIC, Messagerie satellite BDS Reconnaissance faciale, capteur d’empreintes digitales à l’écran Câble de charge et prise inclus (mais pas à pleine vitesse de charge rapide), boîtier transparent batterie 4 700 mAh avec Huawei Super Charge (66 W) et Super Charge sans fil (jusqu’à 50 W), chacun accessible uniquement avec un chargeur disponible séparément système Harmony OS 3.0 avec EMUI 13 Poids de masse 16,21 x 7,55 x 0,85 mm, 209 grammes prix env. environ 1 000 euros (non destiné au marché européen)

Que peut faire d’autre le Mate 50 Pro ?

Huawei utilise le processeur Qualcomm 8+ Gen 1 le plus puissant actuellement, mais n’est pas autorisé à y installer un modem 5G en raison des restrictions commerciales américaines. Android est également absent des services et applications Google Play pour les mêmes raisons. Huawei s’appuie sur son propre fork Android Harmony OS 3.0 avec l’interface familière Emotion UI 13.

Assez joli : le nouveau Huawei Mate 50 Pro

Un vrai régal, du moins pour les clients en Chine : le Mate 50 Pro prend en charge les connexions par satellite. Il devrait également être possible d’envoyer des messages en Chine sans réception de téléphone portable.

Comme le reste de l’élite des smartphones, Huawei utilise également un écran OLED haute résolution et coloré avec la technologie 120 Hertz dans le Mate 50 Pro.

La capacité de stockage est de 256 Go et rien de moins – c’est louable ! Il existe également une variante de 512 Go, mais uniquement pour la version double SIM. En comparaison, 8 Go de RAM semblent un peu petits pour un produit phare.

Trois couleurs sont disponibles pour les clients en Chine : argent, noir et orange.

Classement/Conclusion

Le Sony Xperia 1 IV est le premier smartphone avec lequel vous pouvez zoomer en continu sans perte de qualité. Au moins dans l’appareil photo à zoom de 85 à 125 mm de distance focale, l’ouverture s’adapte également. Le Huawei Mate 50 Pro installe désormais une ouverture variable dans l’appareil photo principal. Avec 10 niveaux de zoom librement sélectionnables, c’est le premier du genre.

Et c’est une percée, pour ainsi dire, car le fait que vous puissiez régler l’ouverture et donc la quantité de lumière qui entre et la profondeur de champ selon vos propres goûts, comme avec un appareil photo hybride et un objectif adapté, est nouveau.

Il est également dommage que le Mate 50 Pro ne soit pas lancé sur le marché européen, car Huawei a réussi à proposer ici un design de smartphone vraiment joli. Le reste de l’équipement est également bon pour un vaisseau amiral.

Les misérables restrictions commerciales qui ont rendu les affaires de Huawei plus difficiles pendant des années n’ont apparemment pas abattu l’ancien leader du marché : Huawei sait toujours jouer avec les grands. Le fabricant l’a également montré hier dans l’innovante Huawei Watch D. Mais il est également particulièrement agréable que la technologie soit maintenant apparemment si avancée : des ouvertures variables dans les caméras des smartphones sont possibles. Leur absence était l’un des plus gros inconvénients des caméras de smartphone par rapport aux caméras système. Jusqu’ici.