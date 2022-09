Ce sont les 10 Pokémon les plus aimés selon une enquête officielle

Cela peut vous sembler fou, mais Pokémon est une franchise qui a été pas mal étudiée à ce jour. Avec autant de monstres de poche que chaque titre nous propose, nombreux sont les joueurs à l’esprit scientifique qui ont tenté de découvrir quelles créatures sont les favorites. Heureusement, même The Pokémon Company fait ses propres sondages. Dans le dernier qu’ils ont fait —juste avant le lancement du remake de Perla y Diamante—, voici les résultats officiels :

#10 Ectoplasma

Ce Pokémon de première génération est dans le top 10 à juste titre. Non seulement parce que c’est l’un des vétérans, mais aussi parce que c’est un Pokémon qui a un super design. Comme si cela ne suffisait pas, il est toujours compétitif aujourd’hui, et bien qu’il ait eu quelques changements au fil du temps, nous aimons toujours Gengar tel qu’il est.

#9 Gardevoir

Nous ne sommes pas non plus surpris que Gardevoir soit dans le top 10. La neuvième position revient à ce Pokémon de type Psy de troisième génération qui a acquis le type fée à partir de la sixième génération. Il a toujours été un Pokémon fort et un atout certain dans n’importe quelle équipe. Son design est très bon, et certains idolâtrent même cette fée. L’une des choses les plus intéressantes à propos de ce Pokémon est que son design est cubiste. Avez-vous déjà remarqué que dans sa conception 2D, vous pouvez voir deux visages différents comme dans une œuvre de Picasso ?

#8 Rayquaza

On ne peut pas dire grand-chose du dragon légendaire de la troisième génération. Avec ses stats, il est difficile de ne pas tomber amoureux de lui. Bien sûr, il faut reconnaître que Game Freak est allé un peu trop loin avec Mega Rayquaza. Quoi d’autre est cool, s’il vous plaît?

#7 Garchomp

A l’époque, Garchomp était vu comme une sorte de remix entre Salamence et Sharpedo. Cependant, ce dragon s’est fait un nom grâce à son ensemble de mouvements inégalé avec des attaques de type terrestre et sa capacité à encaisser des coups occasionnels. Sa Mega Evolution était également très appréciée, d’autant plus que la transformation lui a donné de meilleures statistiques défensives.

#6 Sylvestre

C’est la dernière évolution d’Eevee que nous connaissons jusqu’à présent, même si la rumeur dit que la neuvième génération pourrait nous surprendre avec une nouvelle Eeveelution. Cette fée est assez polyvalente et s’est taillée une place dans les équipes de nombreux joueurs. Dans certains cas, elle a même perdu Gardevoir, ce qui n’est pas peu dire.

#5 Parapluie

Introduit dans la deuxième génération, nous l’avons tous adoré en Or et en Argent, mais il faut avouer que nous pensions que c’était un mauvais Pokémon car nous ne savions pas comment l’utiliser. Umbreon n’est pas seulement joli, c’est une sorte de « machine à tuer lentement ». Son truc n’est pas l’attaque physique ou spéciale, mais de lancer des attaques de statut. One Piece fantastique pour le jeu compétitif et une créature au design apprécié.

#4 Dracaufeu

En quatrième place se trouve Charizard, l’un des Pokémon les plus reconnaissables de toute la série. Ce Pokémon de type feu/vol continuera d’être l’un des favoris, peu importe le nombre d’années qui passent. De plus, de nombreux fans étaient très heureux que cette créature ait finalement obtenu le type de dragon dans l’une de ses méga-évolutions de sixième génération.

#3 Mimikyû

Le Pokémon imposteur est non seulement dans le top 3 de la liste, mais il a réussi à se positionner dans une liste dans laquelle Pikachu n’est pas.

Si vous jouez à Pokémon depuis un certain temps, vous saurez que Game Freak elle-même publie des imitations de Pikachu dans chaque jeu. À la 7ème génération, ils ont fait une sorte de blague avec cette créature de type fée/fantôme. Le lore des Pokémon est très élaboré, et au niveau de la convivialité, Mimikyu est très bon. Au cas où vous vous poseriez la question, Mimikyu a battu Pikachu de 20 places dans le sondage.

#2 Lucaire

Entraîner Riolu n’est pas facile, mais lorsqu’il évolue vers Lucario pour le bonheur, le Chacal de type Acier/Combat devient une chose sûre, peu importe à quoi ressemble votre équipe. Lucario a un design très abouti et est un Pokémon qui a été utilisé par de grands champions du monde Pokémon à ce jour.

#1 Greninja

A la surprise de beaucoup, la première position est occupée par Greninja, la troisième évolution du water starter de sixième génération. C’est l’un des meilleurs starters que Pokémon ait eu ces dernières années et a acquis sa renommée à la fois pour le jeu vidéo et pour l’anime. C’est aussi un Pokémon un peu déséquilibré, car sa capacité cachée Mutatype l’a forcé à se retirer de certains tournois compétitifs, car il a fini par être interdit.