Trillion avec un T : un mot sur l’Internet des objets

L’Internet des objets est toujours une chose. L’IoT est l’une de ces technologies pérennes à l’horizon, il en a été de cinq ans depuis près de 20 ans. Et bien que de nombreuses entreprises aient construit des entreprises « IoT » de taille, la grande vision semble encore lointaine.

Il y a plusieurs années, nous avons écrit sur ce qu’est un gâchis IoT, dans cet article, nous avons souligné qu’il n’y aurait jamais une seule chose que nous puissions pointer et dire que c’est l’IoT, différent de l’Internet ordinaire. Nous sommes donc sensibles à la façon dont de nombreuses personnes souffrent de fatigue liée à l’IdO. Beaucoup de choses se connectent sans que nous constations de changement significatif dans le monde. Mais cela ne indique pas que l’IoT ne sera pas important.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Ayant vécu dans le monde de l’IoT pendant de nombreuses années, nous croyons fermement qu’il y a deux choses qui signifient que l’IoT sera important d’une manière que nous commençons à peine à comprendre.

La première, c’est que l’IdO mettra plus de temps à émerger que ce que les gens ont vraiment compris. Construisez un nouveau téléphone et il est livré avec une connectivité, mais comment connecter des choses qui ne sont pas nouvelles ?

La mise à niveau est fatigante et coûteuse, et ne concerne qu’un petit sous-ensemble d’appareils. Cela indique que des choses comme les machines à laver, les interrupteurs d’éclairage et les distributeurs automatiques ne seront connectés que lorsqu’ils seront remplacés. Les machines à laver peuvent durer vingt ans, et nous avons des interrupteurs dans notre maison qui datent de l’électrification de la maison. Comme nous l’avons dit, c’est désordonné et progressif, mais cela se produit définitivement.

Le deuxième facteur est que l’IdO est beaucoup, beaucoup plus grand que les gens ne le pensent. Internet regorge de prévisions de 50 milliards d’objets connectés, soit 200 milliards. Ces chiffres sont à la fois importants et sans intérêt. La plupart des objets inclus dans ces prévisions sont des appareils électroniques – ordinateurs, téléphones, appareils photo, etc. Ces objets n’ont pas besoin d’un tout nouvel Internet pour se connecter et font partie de la croissance progressive de l’IoT dans laquelle nous vivons. potentiel pour des choses qui ne sont pas électroniques, qui peuvent même ne pas être électriques ou alimentées.

Le marché des lettres et des colis est d’environ 90 milliards d’unités, les outils d’environ 100 milliards, les bouteilles et les canettes de 500 milliards. Et ces chiffres sont PAR AN. Le monde est inondé de Choses et d’Objets. Pour beaucoup d’entre eux, la possibilité de se connecter à Internet pourrait être utile. Nous pourrions les localiser, suivre leur utilisation, trouver de nouvelles façons de les partager.

En termes simples, si nous pouvions les connecter, nous pourrions leur appliquer des outils logiciels, et nous devrions tous savoir que cela peut être incroyablement utile. Le véritable marché de l’IdO se mesurera en milliers de milliards, et non en milliards.

Ici, le défi est moins lié au délai d’adoption qu’à l’économie. Connecter toutes ces choses nécessite des composants très bon marché, vraiment bon marché. Nous avons été incités à écrire cet article par ce rapport sur l’invention de processeurs flexibles en plastique à 0,01 $.

Nous aurons également besoin de moyens pour connecter ces choses, Wiliot vend maintenant des balises Bluetooth sans batterie, et un jour celles-ci seront également tarifées en centimes. Nous aurons également besoin d’un réseau de connectivité, et ceux-ci sont également en cours de construction. En termes simples, l’idée de connecter toutes ces choses est proche, presque tangible aujourd’hui.

Comme nous l’avons dit, relier toutes ces choses offre une immense valeur économique et sociale. De meilleures façons de localiser les matériaux recyclables, un meilleur partage grâce à davantage d’informations de localisation, des données d’utilisation en temps réel. La liste continue. Cela étant dit, cela comporte également des risques considérables. Tous ces Apple AirTags utilisés pour suivre les ex-conjoints, sans parler des réseaux de surveillance massifs en cours de construction dans des endroits comme la Chine (l’un des principaux cas d’utilisation de l’IoT est « Smart Cities »).

Comme pour toute nouvelle technologie, nous devrons développer des moyens d’appréhender ce potentiel, car il est déjà très proche.