Xbox passe à Linux Mariner pour son magasin de jeux et d’applications

Nous vivons dans un monde de plus en plus numérisé et pour cela, il est essentiel que l’expérience numérique soit parfaite, et Linux Mariner veut y contribuer. En tant que consommateurs, nous l’utilisons et ne connaissons pas les technologies qui le sous-tendent ni le coût de son développement. Ceci est d’une grande importance tant du point de vue du design que de l’architecture. Cela dit, Microsoft a annoncé une modification majeure de l’infrastructure de sa boutique Xbox sur console, PC, mobile et Xbox Cloud Gaming.

Linux Mariner, le framework derrière la boutique Xbox

Le géant de la technologie de Redmond a déclaré qu’il migrait son infrastructure de magasin Xbox d’Azure Service Fabric vers Azure Kubernetes Service (AKS). Dans le cadre de ce processus, vous avez choisi Mariner comme système d’exploitation hôte. Le mouvement est dirigé par le groupe Creator Platforms and Experiences (CPE) de Microsoft.

Pour ceux qui ne le savent pas, CBL-Mariner est une distribution Linux open source qui a été développée par Microsoft pour alimenter divers services cloud sur Azure. Il s’agit de l’image de conteneur de base pour les services Azure et alimente les composants graphiques du sous-système Windows pour Linux 2 (WSL) et Azure Sphere OS, entre autres choses.

Microsoft affirme avoir choisi Mariner pour sa feuille de route axée sur la réduction de son empreinte et l’augmentation de la sécurité et de la conformité. Brian Wentz, ingénieur logiciel principal chez CPE, a également noté que :

CPE est dans les dernières étapes de la migration de Service Fabric vers AKS, et dans le cadre de cette transition, nous avons choisi de passer à Mariner comme système d’exploitation hôte. En moins d’un mois, nous sommes passés à 12 000 cœurs dans Mariner. Une fois la transition terminée, Mariner sera la seule distribution Linux à alimenter le CPE.

[…] À l’avenir, nous souhaitons également réduire nos coûts de service au niveau des conteneurs et prévoyons de passer aux images de conteneurs basées sur Mariner au cours des 6 prochains mois. A plus long terme, nous prévoyons également d’utiliser des conteneurs Mariner sans distribution.

Mariner, la bête derrière PlayFab

Cependant, ce n’est pas la première initiative de ce type de Microsoft. Auparavant, il a également migré PlayFab – une société acquise en 2018 – vers Mariner. PlayFab alimente la plate-forme backend pour de nombreux jeux en tant que service et propose également des analyses et des LiveOps. Il héberge plus de 2,5 milliards de comptes de joueurs répartis sur 5 000 jeux.

Le succès de la migration de PlayFab vers Mariner a donné à l’équipe CPE la confiance nécessaire pour faire de même avec l’infrastructure de la boutique Xbox. Le groupe prévoit de migrer tous les services Microsoft Gaming vers Mariner plus tard cette année.