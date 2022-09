Pourquoi Pokimane a fait une pause avec Twitch (au profit de Twitter, Instagram et TikTok)

Prendre en compte uniquement les retours positifs de l’immense communauté dont elle dispose (environ 9,2 millions), ne lui permet pas de comprendre ce qu’elle aime ou n’aime pas en tant que personne.

« Me mettre constamment là-bas [nel mondo online] ça ne me laisse pas le temps de réfléchir et de grandir en tant qu’individu. » Pokimane l’a dit dans une vidéo postée sur YouTube le 1er septembre dernier. Pour cette raison, la star de Twitch adorée des jeunes a décidé de diminuer sa présence à l’intérieur de l’Amazonie violette. Plate-forme.

Ce n’est pas la première fois que Pokimane fait une pause dans les réseaux sociaux et le streaming. Dans ce cas, cependant, il s’agit d’un détachement plus décisif. La concurrence effrénée avec d’autres créateurs de contenu, dictée par le suivi des dernières tendances, s’accompagne d’anxiété, de stress et de syndrome d’épuisement professionnel. « Que vous vous en rendiez compte ou non, il y a une telle pression sur les streamers pour suivre toutes les tendances, pour capitaliser sur l’audience, pour streamer plus longtemps que le gars à côté d’eux ou le gars avec qui ils partagent une audience similaire à un secteur hyper-concurrentiel, « , a-t-il déclaré dans la vidéo citée ci-dessus. « Je suis à un moment de ma vie où il n’est plus satisfaisant de le nourrir de manière créative. »

Rassurez-vous cependant : Pokimane ne disparaîtra pas totalement de la plateforme violette, il diminuera simplement les heures de streaming, souvent dédiées aux jeux vidéo. Il ne le fera que lorsqu’il en aura envie. Au lieu de cela, il donnera la priorité au contenu pour Twitter, Instagram et TikTok en ce qui concerne le bien-être et le style de vie. Sur les trois plateformes sociales, le streamer apprécie d’avoir un contact direct avec une audience majoritairement féminine, contrairement à Twitch qui s’appuie sur une audience majoritairement masculine (65% contre 35%). « Il est difficile de ne pas penser que je ferme un chapitre, mais au lieu de cela, j’ouvre simplement plus de portes; J’entre dans une nouvelle phase et un nouveau chapitre de ma vie », a finalement déclaré Pokimane.

Cette histoire représente un nouvel épisode d’abandon de Twitch. Le dernier cas marquant est celui de LilyPichu, qui est officiellement passé en juin dernier à YouTube, et sans surprise : la plateforme vidéo de Google connaît une nouvelle phase de croissance, avec une augmentation de l’utilisation chez les jeunes égale à 90 % selon le Pew. Enquête de recherche. D’où l’intérêt des créateurs de contenus, plus libres et moins contraints d’un point de vue créatif que le Twitch d’Amazon. Revenant à la vidéo « demi-adieu » de Pokimane, elle a été publiée sur YouTube, où en quelques jours elle a obtenu plus de 766 000 vues.