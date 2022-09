Nouveaux chapitres de mangas et premières d’animes (du 5 au 11 septembre) : One Piece, Jujutsu Kaisen, Black Clover…

Une nouvelle semaine se lève et il est temps de passer en revue les nouveautés manga et anime qui l’attendent. One Piece revient après une pause et permet à Chainsaw Man, My Hero Academia et Spy x Family de prendre de petites vacances. Pour le reste, Dragon Ball Super est toujours dans des limbes indéfinis et Boruto maintient son rythme désespéré de publication. Et sans plus tarder, voici les options et alternatives dans le monde shonen du 5 au 11 septembre.

Black Clover chapitre 337

Chapitre 337 du manga Black Clover

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 11 septembre à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 71

Chapitre 71 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 5 septembre à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen chapitre 197

Chapitre 197 du manga Jujutsu Kaisen

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 11 septembre à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 19 de la toxine du mariage

Chapitre 19 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 6 août à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1059

Chapitre 1059 du manga One Piece

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 11 septembre à 17h00 (heure locale française)

aoashi épisode 22

Boruto : Naruto Next Generations épisode 266

Kingdom #4 épisode 23

Kingdom anime saison 4 épisode 23

Anime disponible sur Crunchyroll

L’épisode sortira le samedi 10 septembre.

One Piece épisode 1032