Michael Jackson (oui) aurait pu être Sandman dans une série télévisée

Le 25 juin 2009, est décédé Michael Jackson, l’un des artistes les plus acclamés et les plus talentueux que la scène musicale ait vu tout au long de son histoire et qui, au cours de son demi-siècle de vie, s’est non seulement limité à révolutionner le divertissement de l’industrie musicale, mais essayer, presque toujours avec succès, d’autres facettes artistiques. Et l’interprétation a été l’une des plus expérimentées tout au long de sa carrière.

Que fait MJ dans The Sandman ?

Tout d’abord, il faut dire que The Sandman, qui est devenu un phénomène de masse grâce à la première de la série originale sur Netflix cet été, est une bande dessinée qui a commencé à être publiée en 1989 grâce au travail de Neil Gaiman et qui à l’époque, il attire l’attention des sociétés de production pour servir de base à des films ou à des séries. Et rappelez-vous qu’il y a un quart de siècle, les plateformes de streaming n’étaient encore qu’une chimère.

Eh bien, il y a 25 ans, Warner Bros a eu l’idée de prendre les bandes dessinées The Sandman et de les transformer en une série télévisée et l’un des noms qui est venu y participer était celui de Michael Jackson, le chanteur, compositeur et chorégraphe qui dans ces années 90, il a balayé les palmarès des ventes avec des albums extraordinairement influents tels que Dangerous ou HIStory.

C’est ce que Neil Gaiman lui-même a avoué dans une déclaration faite à un podcast, Happy Sad Confused, dans laquelle il vient de se rappeler qu’« en 1996, ils m’ont emmené à la Warner, où le président de l’époque […] Il m’a fait asseoir et m’a dit que Michael Jackson l’avait appelé la veille pour lui demander s’il pouvait jouer Morpheus dans The Sandman. […] Il y avait donc beaucoup d’intérêt pour cela, et ils savaient que c’était l’un des joyaux de la couronne. Et qu’est-ce que j’en ai pensé ? J’étais comme, oh ! »

Bien que ce projet n’ait jamais abouti, l’auteur de The Sandman lui-même a avoué que ce n’était pas la dernière fois qu’il entendait de Warner qu’ils avaient l’intention de couvrir son travail. Un film était également sur la table, même s’il ne s’est jamais concrétisé en raison du sabotage de l’auteur lui-même, qui a reconnu s’être rendu dans les bureaux de la société de production et les a implorés « s’il vous plaît, ne faites pas Sandman » (c’était le projet qu’ils avaient en tête si mauvais? l’esprit?).

Et qui est Morphée ?

Aussi connu sous le nom de Sueño, il est le protagoniste de The Sandman et l’axe central de l’intrigue de la bande dessinée que Neil Gaiman a réalisée à la fin des années 1980 et jusqu’en 1993. Selon cette tradition, Morfeus est l’un des Sept Éternels, des personnalités qui incarnent différentes aspects de la vie et qu’ils sont incroyablement puissants et anciens, encore plus que les dieux mêmes que les humains vénèrent.

Pour la série Netflix, la personne chargée de donner vie à ce même personnage a été Tom Sturridge, un acteur britannique, né à Londres, et qui a déjà participé à des films tels que Far from the madding crowd, On the road, Undercover radio , Waiting Forever et des fictions télévisées comme Irma Vep et Sweetbitter.