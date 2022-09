Samsung se moque déjà du manque d ‘«innovation» de l’iPhone 14 dans la publicité à la traîne Apple

Apple annoncera officiellement l’iPhone 14 la semaine prochaine, mais il n’y aura pas d’innovation ou de nouvelles fonctionnalités. C’est du moins ce que Samsung veut vous faire croire dans sa nouvelle publicité pour le Galaxy S22 Ultra et le ZFlip4 : « Cette innovation n’arrive pas sur un iPhone près de chez vous.

La nouvelle publicité de Samsung se concentre sur les fonctionnalités apparemment innovantes du Galaxy S22 Ultra et du ZFlip4. Il le fait d’une manière qui vous fait penser que ces nouvelles fonctionnalités arrivent avec l’iPhone 14, en disant :

Bouclez votre ceinture pour le dernier lancement d’Apple alors que vous entrez dans un monde où les têtes tourneront, mais pas dans votre direction. Où la caméra la plus haute résolution sur un smartphone sera dans la poche de quelqu’un. Et ce moonshot épique qui attire tous les goûts ne sera pas le vôtre. Car cette innovation n’arrive pas de sitôt sur un iPhone près de chez vous. Il est déjà ici dans la galaxie.

Samsung trolle régulièrement Apple avant ses événements spéciaux et ses lancements de nouveaux produits. L’une des campagnes Samsung les plus emblématiques a eu lieu en 2017, lorsque la société s’est moquée sans relâche de l’encoche de l’iPhone X, de l’absence de prise casque et bien plus encore. Mais bien sûr, Samsung finit souvent par adopter bon nombre des changements et des fonctionnalités qu’il s’était autrefois moqués d’Apple.

Est-ce que l’encoche fera un retour dans la publicité de Samsung pour montrer une nouvelle coupe de cheveux en forme de pilule ? Seul le temps nous le dira.

Apple organisera son prochain événement spécial le 7 septembre pour annoncer l’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Pro, et plus encore. L’événement débutera à 10h00 PT / 13h00 HE, et nous aurons une couverture complète ici même sur Netcost-security.fr.

