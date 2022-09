Comment diviser l’écran sur Samsung Galaxy Z Flip 4 (multi-fenêtres)

Samsung Galaxy Z Flip 4 est le dernier clapet du géant technologique sud-coréen Samsung. La nouvelle génération Flip est livrée avec toutes les fonctionnalités Flip de dernière génération ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Et sans dire, la vue fractionnée ou la vue multi-fenêtres est l’une des meilleures fonctionnalités de l’appareil. Ici je vais vous expliquer comment diviser l’écran sur Samsung Galaxy Z Flip 4.

Le multitâche est une fonctionnalité que nous utilisons tous sur nos appareils, qu’il s’agisse d’un téléphone, d’un PC ou de tout autre appareil. Il est utile dans de nombreux cas, comme effectuer certaines tâches tout en regardant des didacticiels sur YouTube, regarder et envoyer des SMs en même temps, concevoir et bien plus encore. Donc, si vous allez utiliser la fonction multitâche, vous devez connaître le processus pour activer Split View.

Comment diviser l’écran sur Samsung Galaxy Z Flip 4

L’écran partagé est très utile et il est disponible sur presque tous les téléphones récents. Et le processus d’utilisation de la fonctionnalité est également le même pour la plupart des appareils. Mais le design (form factor) différent sur le Galaxy Z Flip 4 rend un peu différent l’utilisation de la fonction d’écran partagé. Il existe plusieurs façons d’accéder à l’écran partagé sur le Galaxy Z Flip 4.

Écran partagé à l’aide d’applications récentes

Il s’agit d’une méthode courante utilisée également sur tous les autres téléphones Android. Alors peut-être connaissez-vous déjà cette méthode. Et si vous le savez déjà, ce sera encore plus facile. Commençons par le guide.

Ouvrez l’application que vous souhaitez utiliser sur l’écran partagé. Passez maintenant à la Applications récentes Onglet qui affichera toutes les applications en cours d’exécution. Appuyez sur l’icône de l’application qui se trouve au-dessus de l’application que vous souhaitez afficher en mode fractionné. Il y aura quelques options, choisissez celle qui dit « Ouvrir en mode écran partagé ». Maintenant, la vue en écran partagé sera activée. Pour choisir la deuxième application, utilisez le tiroir d’applications dans la deuxième fenêtre.

Une fois que vous ouvrez l’application, vous pouvez l’utiliser avec l’autre application. Pour utiliser la troisième fenêtre en même temps, vous pouvez suivre les étapes mentionnées dans la dernière méthode.

Si vous avez un autre téléphone Android, vous pouvez également suivre le même processus sur celui-ci. C’est une méthode courante et facile à suivre pour entrer en écran partagé sur Galaxy Z Flip 4. Passons maintenant à la méthode suivante.

Écran partagé à l’aide du plateau multi-fenêtres

Samsung Galaxy Z Flip 4 est livré avec plateau multi-fenêtres caractéristique. Il s’agit d’un écran latéral à partir duquel les utilisateurs peuvent ouvrir des applications à partir de n’importe quelle page de l’appareil. Il peut également être utilisé pour passer en écran partagé.

Sur votre Galaxy Z Flip 4, du côté droit, balayez vers la gauche pour amener le plateau multi-fenêtres. Dans le plateau latéral, vous trouverez la liste des applications. À présent glisser déposer l’application en haut ou en bas de l’écran. L’étape ci-dessus ouvrira l’application dans la partie sélectionnée de l’écran. Faites maintenant glisser et déposez la deuxième application dans une autre partie de l’écran.

Ainsi, de cette façon, vous pouvez ouvrir deux applications en même temps sur l’écran. C’est une méthode utile car vous pouvez amener l’icône de la barre d’état sur n’importe quel écran. Si vous souhaitez ouvrir trois fenêtres en même temps, suivez la méthode suivante.

Ouvrez trois fenêtres sur Galaxy Z Flip 4

Pour ouvrir plus de deux applications en même temps sur Galaxy Z Flip 4, vous pouvez suivre les étapes mentionnées ci-dessous.

Ouvrez la vue fractionnée en utilisant l’une des méthodes partagées ci-dessus. Vous avez maintenant deux applications sur le même écran. Sur l’écran, balayez vers la gauche depuis la droite pour amener le plateau multi-fenêtres. Faites maintenant glisser la troisième application au centre de l’écran. Cela vous permettra d’ouvrir trois applications en même temps.

Vous savez maintenant comment ouvrir plusieurs fenêtres sur votre Galaxy Z Flip 4. Vous pouvez toujours passer à n’importe quelle application par glisser-déposer sur l’une des trois vues d’écran. Contrôler également toutes les fenêtres ouvertes est plus facile.

Pour contrôler la fenêtre supérieure, inférieure ou centrale, vous devez appuyer sur la barre bleue placée en haut de chaque fenêtre. Taper sur la barre donnera plusieurs options que vous pouvez choisir pour contrôler la vue fractionnée.

La modification de l’emplacement de la partition au centre redimensionnera la vue partagée et vous pourrez également l’utiliser pour quitter l’écran partagé sur Galaxy Z Flip 4.

Voici donc le guide complet sur Split Screen sur Galaxy Z Flip 4. J’espère que le guide vous a aidé avec le multitâche. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

