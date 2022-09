Imagination Technologies veut se remettre à fabriquer des GPU de bureau

Dans le contexte : Au cours des deux dernières décennies, la société britannique Imagination Technologies s’est concentrée sur le hardware GPU embarqué pour mobiles et automobiles. Maintenant, il veut essayer les GPU de bureau hautes performances, tout comme Intel l’a fait avec Arc Alchemist. Les deux sociétés diffèrent dans leur approche et leurs ressources, mais une plus grande concurrence dans l’espace GPU est une excellente nouvelle pour les consommateurs.

Ce n’est un secret pour personne que l’incursion d’Intel sur le marché des GPU dédiés avec Arc Alchemist ne s’est pas déroulée comme prévu. Entre les performances décevantes et les drivers cassés, de nombreux observateurs de l’industrie pensent que Team Blue devrait simplement assumer le coût de l’entreprise et l’appeler une expérience ratée. Cependant, Intel semble déterminé à aller de l’avant à grands frais, car il considère le hardware graphique comme une technologie essentielle pour tous ses clients – des consommateurs qui cherchent à travailler et jouer sur leur PC aux grandes entreprises qui font des calculs dans le centre de données.

Cela dit, il y a une autre entreprise qui cherche à percer dans l’arène. Cette semaine, Imagination Technologies a signalé un retour sur le marché des GPU dédiés aux PC après des décennies à jouer un rôle plus silencieux dans l’industrie globale des semi-conducteurs. Notamment, l’entreprise concède sa technologie sous licence à des entreprises comme Apple, qui l’incorporent ou l’utilisent comme base pour des systèmes sur puce et d’autres conceptions personnalisées.

Crédit image : Wikimédia

La société basée au Royaume-Uni a récemment célébré le 30e anniversaire de PowerVR, l’architecture graphique qui alimentait les cartes de bureau populaires des années 90 comme l’Apocalypse 3D et 3Dx. À l’époque, Imagination n’était pas en mesure de rivaliser avec des sociétés comme Nvidia et ATI Technologies, principalement en raison de problèmes de performances et de support logiciel. Ce sont les mêmes problèmes auxquels Intel est confronté aujourd’hui, mais le géant de la technologie de Santa Clara a des poches plus profondes et une activité plus diversifiée pour aider à financer ses rêves de GPU.

En 2020, Imagination a promis qu’il serait bientôt de retour dans le jeu haute performance après 20 ans de concentration sur les technologies mobiles et automobiles. Depuis lors, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de développements dans cette direction, à l’exception d’un accord de licence avec une société chinoise appelée Innosilicon, qui a essayé de construire du hardware graphique pour les marchés locaux des consommateurs et des entreprises.

Plus précisément, Innosilicon utilise le GPU BXT-32-1024 d’Imagination comme base pour sa gamme de cartes graphiques de bureau Fantasy (Fenghua). La carte Type-A de cette famille intègre 16 gigaoctets de mémoire GDDR6X sur une interface 128 bits aux côtés d’une unité BXT-32-1024 avec cinq téraflops de puissance de calcul. Il existe également une deuxième carte de type B qui est censée coupler deux des GPU BXT d’Imagination pour doubler les performances sur un seul PCB.

Les performances réelles de ces cartes sont encore une grande inconnue, bien que nous sachions qu’Innosilicon fabrique les GPU Fenghua au SMIC en utilisant un processus de 12 nm. De plus, la puissance graphique totale de 50 watts pour la carte Type-A semble plutôt réduite pour une carte commercialisée en tant que modèle « 4K-ready ».

Pendant ce temps, Nvidia et AMD préparent de nouvelles cartes graphiques qui devraient offrir des améliorations de performances significatives par rapport aux offres actuelles Ampere et Navi 2. Avec Arc Alchemist, Intel semble s’insérer dans les segments de marché d’entrée de gamme et grand public.

Il sera intéressant de voir si l’architecture PowerVR de 11e génération peut aider Imagination à conquérir une partie du marché chinois des GPU de bureau ou même à pénétrer le marché mondial dans les années à venir. La société travaille déjà sur une technologie de processeur graphique « Photon » de 12e génération qui prend en charge le ray tracing et devrait faire ses débuts dans les GPU mobiles.