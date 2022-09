Le Chromebook IdeaPad 5i de Lenovo peut être configuré avec un écran 120 Hz

Pourquoi c’est important : le dernier Chromebook de Lenovo met l’accent sur l’écran. Le nouvel IdeaPad 5i peut être configuré avec un panneau LCD 2,5K de 16 pouces qui couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB. L’écran est par ailleurs évalué jusqu’à 350 nits de luminosité et a un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, ce qui en fait une option convaincante pour ceux qui aiment les jeux en nuage.

Lenovo considère également l’IdeaPad 5i comme une machine de productivité performante, en partie grâce à la course des touches de 1,5 mm du clavier et à un pavé tactile spacieux de 120 mm x 75 mm. Le rapport d’aspect 16:10 de l’écran est également plus grand que la plupart des autres, ce qui vous permet de voir plus d’un document avec moins de défilement, et la charnière à 180 degrés permet plus de flexibilité en termes d’angles de vision verticaux.

D’autres caractéristiques notables incluent un processeur Intel Core i3-1215U, jusqu’à 8 Go de mémoire système, jusqu’à un disque SSD de 512 Go et une webcam 1080p. Le Wi-Fi 6E est livré en standard, tout comme le prise en charge de Bluetooth 5.0 et une paire de haut-parleurs intégrés de 2 W réglés par Waves MaxxAudio. Les ports intégrés comprennent un emplacement pour carte microSD, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, une socket audio combinée et un verrou de sécurité Kensington Nano. La durée de vie de la batterie est évaluée à 12 heures, mais bien sûr, cela variera en fonction de l’utilisation.

Le système n’est pas aussi svelte que les autres Chromebooks, mesurant 14,3 pouces x 10,0 pouces x 0,8 pouces et faisant pencher la balance à 4,10 livres. Il sera disponible en une seule couleur, le gris orage.

Le Chromebook IdeaPad 5i de Lenovo commence à 549 € (~ 550 $) et devrait sortir en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ce mois-ci. Des mises à niveau comme un écran plus agréable, un processeur plus rapide et une RAM / stockage de plus grande capacité pourraient pousser le coût au-delà de la raison, mais nous devrons attendre et voir combien cela ajoute au prix.

Lenovo n’a pas précisé quand ni si son nouveau Chromebook sera vendu aux États-Unis ou dans d’autres régions.