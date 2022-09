Un message secret entre la graisse et le cerveau contrôle notre tissu adipeux

Une équipe de recherche américaine vient de le découvrir, comblant une lacune importante sur la façon dont le système nerveux central surveille et orchestre les fonctions des graisses.

Notre graisse corporelle et notre cerveau communiquent plus que nous ne le pensons. Et ils le font à travers des messages qui jusqu’à présent n’ont pas été pleinement compris par les chercheurs. Jusqu’à présent, on supposait que le cerveau contrôlait la graisse d’une personne, appelée tissu adipeux, simplement en surveillant les hormones associées aux graisses qui flottent passivement dans le sang. Cependant, une équipe de scientifiques du Scripps Research Institute de La Jolla, en Californie, vient de découvrir un flux supplémentaire de messages, comblant une lacune importante dans la façon dont notre système nerveux central surveille et orchestre les fonctions des graisses. Les chercheurs ont notamment identifié tout un système sensoriel dédié au transport des messages du tissu adipeux vers le cerveau, ou des neurones sensoriels qui modulent la fonction des cellules graisseuses (adipocytes) et pourraient agir comme un frein lorsqu’il s’agit de brûler les graisses.

L’existence de telles fibres nerveuses dans le tissu adipeux est connue depuis un certain temps, mais pendant des années, les chercheurs ont cru que ces neurones n’étaient pas impliqués dans le transport des messages vers le cerveau, supposant plutôt qu’ils appartenaient principalement au système nerveux sympathique, que est le réseau responsable de notre réponse de combat ou de fuite, qui active les voies de combustion des graisses pendant les périodes de stress et d’activité physique. Cependant, des chercheurs du Scripps Research Institute ont voulu clarifier leur rôle à travers deux nouvelles méthodes de recherche, une approche d’imagerie appelée HYBRiD et une nouvelle technique qu’ils ont appelée ROOT, qui a permis à l’équipe de visualiser le cheminement de ces neurones dans le tissu adipeux et, plus précisément , d’observer que près de la moitié ne se connectait pas au système nerveux sympathique mais aux ganglions de la racine dorsale, une zone du cerveau d’où proviennent tous les neurones sensoriels.

La découverte, décrite par l’équipe de Scripps Research dans une étude publiée dans La naturea « implications profondes pour comprendre le rôle des neurones sensoriels dans la santé et la maladieComme l’a souligné le professeur principal et co-auteur Ardem Patapoutian, qui est également lauréat du prix Nobel et chercheur au Howard Hughes Medical Institute de Chevy Chase, Maryland.

« Chez les mammifères, le tissu adipeux stocke l’énergie sous forme de cellules graisseuses, et lorsque le corps a besoin d’énergie, il libère ces réserves. – expliquent les érudits -. Le tissu adipeux contrôle également un certain nombre d’hormones et de molécules de signalisation liées à la faim et au métabolisme mais, dans des maladies telles que le diabète, la stéatose hépatique, l’athérosclérose et l’obésité, le stockage d’énergie et la signalisation ont souvent quelque chose qui ne fonctionne pas.« .

La recherche a en effet révélé que lorsque le cerveau ne reçoit pas de messages sensoriels du tissu adipeux, les fonctions du système nerveux sympathique deviennent excessivement actives dans les cellules graisseuses, suggérant que les neurones sensoriels et les neurones sympathiques peuvent avoir des fonctions opposées, les neurones sympathiques étant nécessaires pour activer la combustion des graisses et la production de graisse brune et les neurones sensoriels nécessaires pour ralentir ces programmes.

« Cela nous indique qu’il n’y a pas d’instruction unique que le cerveau envoie au tissu adipeux Dit le co-auteur principal de l’étude, le neuroscientifique Li Ye de Scripps Research. C’est probablement plus nuancé, ces deux types de neurones agissant comme une pédale d’accélérateur et un frein pour brûler les graisses.« .