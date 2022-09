Loi sur la réparation des smartphones proposée par l’UE ; opposé par un groupe commercial soutenu par Apple

Une nouvelle proposition de loi européenne sur la réparation des smartphones s’est heurtée à l’opposition d’une association professionnelle représentant Apple, Samsung et d’autres fabricants de smartphones. La loi vise à réduire les déchets électriques dans le cadre d’un programme de protection de l’environnement.

La loi obligerait les entreprises à veiller à ce qu’elles continuent à mettre à disposition au moins 15 pièces détachées clés pendant cinq ans à compter du lancement d’un téléphone. Cela nécessiterait également une légère amélioration des exigences d’Apple en matière de remplacement gratuit de la batterie…

La Financial Times rapports:

La loi exigerait par ailleurs des étiquettes d’efficacité énergétique et de test de chute.

Enfin, cela exigerait une exigence d’endurance de la batterie, qui dépasse légèrement les critères d’Apple pour un remplacement gratuit de la batterie sous AppleCare.

Actuellement, AppleCare propose un remplacement gratuit de la batterie lorsque sa capacité tombe en dessous de 80 %.

L’association professionnelle de la technologie Digital Europe s’oppose à ces projets. Ses membres incluent Apple, Google, Huawei, LG, Oppo, Samsung, Xiaomi et d’autres fabricants de smartphones.

Le groupe affirme que, loin de réduire les déchets, l’obligation de produire les pièces de rechange en créerait.

Digital Europe, qui représente l’industrie technologique, a déclaré: « Une surproduction potentielle, un entreposage et une destruction ultérieurs de pièces de rechange entraîneront naturellement un gaspillage de ressources, une réduction de l’efficacité des matériaux et une valeur économique négative entraînant finalement des coûts plus élevés pour le consommateur. »

Les analystes ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que les petites entreprises auraient du mal à faire face aux coûts des nouvelles exigences, ce qui pourrait rendre les smartphones moins abordables. Cela pourrait également rendre moins économique la production de modèles à très bas coût.

Apple facilite généralement la réparation des anciens iPhones, bien qu’il ait résisté aux consommateurs qui réparent leurs propres appareils. Cependant, il a récemment changé de position en introduisant un programme de réparation en libre-service qui met à disposition des pièces de rechange, des prêts d’outils et des guides de réparation. Cependant, l’entreprise déconseille fortement cela.

Pour la grande majorité des clients, la réparation la plus sûre et la plus fiable est effectuée via un Apple Store ou l’un des milliers de fournisseurs de services agréés Apple et de réparateurs indépendants dans le monde. Réparer des appareils électroniques modernes qui sont complexes, hautement intégrés et miniaturisés n’est pas facile – et ces techniciens ont l’expertise, la formation, les pièces et les outils pour bien faire la réparation.