JBL a sorti des écouteurs avec un écran (en quelque sorte)

JBL mise sur la smart cover pour ses nouveaux écouteurs

La qualité audio est le facteur le plus important que nous recherchons lors de l’achat d’un casque sans fil, mais pas le seul. Il existe d’autres caractéristiques telles que le confort, le design ou la façon dont vous interagissez avec les écouteurs qui sont également des facteurs à prendre en compte. Les nouveaux écouteurs True Wireless de JBL tiennent compte de ce dernier, car ils sont livrés avec un nouvel étui intelligent qui change complètement la façon dont nous contrôlons notre musique.

Alors que chez le reste des marques, l’étui de recharge n’est rien d’autre qu’un accessoire dans lequel on place nos écouteurs quand on ne les utilise pas pour ne pas les perdre et récupérer la charge, les nouvelles JBL Tour PRO 2 lui ont donné un Twist en ajoutant au boîtier un écran tactile LED de 1,45 pouces. A quoi ça sert exactement ? Eh bien, selon JBL, grâce à lui, nous pourrons gérer notre musique, personnaliser le son qui sortira de nos écouteurs avec Personi-fi 2.0, et même gérer les notifications de notre téléphone mobile. Le boîtier de charge de ces écouteurs est similaire à ce que nous avons déjà sur l’écran d’une smartwatch, car JBL a souligné que le boîtier sera utile pour voir les appels, lire les messages et prévisualiser les notifications de notre smartphone sans avoir à le sortir de votre poche.

Le design et la qualité sonore continueront d’être la marque de la maison

Concernant la conception du casque, on retrouve un dispositif en forme de bâton avec un capuchon en caoutchouc interchangeable afin qu’il puisse être parfaitement adapté à tout utilisateur.

Cependant, au-delà de tout cela, le JBL Tour PRO 2 ne laisse pas de côté la qualité sonore. Les écouteurs ont des pilotes dynamiques de 10 millimètres qui promettent d’être à la hauteur de la marque JBL Pro.La marque s’est fortement engagée dans la suppression active du bruit dans ce modèle, et ils considèrent qu’il s’agit d’un produit totalement conçu pour améliorer la productivité. Son système de suppression active du bruit est complété par un système à 6 microphones appelé VoiceAware. Grâce à cette technologie, nous pouvons être totalement isolés dans un environnement bruyant, profitant du silence. À tel point que nous pouvons prendre un appel important sans que le bruit ne gâche l’expérience. De plus, nous pouvons configurer la suppression du bruit et le bruit ambiant à notre guise.

Ces écouteurs auront une autonomie de 40 heures au total. Chaque charge peut donner jusqu’à 10 heures, et le boîtier peut stocker suffisamment d’énergie pour prolonger l’expérience pendant 30 heures supplémentaires.