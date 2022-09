Hypoplasie pénienne, qu’est-ce que la maladie du micropénis: causes et traitements

La condition, comme son nom l’indique, fait référence à une taille de pénis inférieure à la moyenne et peut être due à plusieurs causes, bien que la principale soit associée à une production insuffisante de testostérone pendant le développement du fœtus.

L’hypoplasie pénienne est une affection qui, comme son nom l’indique, dans le domaine médical indique le sous-développement ou le développement incomplet d’un tissu ou d’un organe, en l’occurrence le pénis, qui, en phase d’érection, s’avère environ deux fois et demi plus petit que la taille moyenne. Aussi appelée trouble du micropénis, qui comprend cependant des anomalies de taille dues à de multiples facteurs, dont des causes pathologiques et environnementales, l’hypoplasie pénienne peut être diagnostiquée à la naissance ou au cours du développement, étant une affection congénitale et donc également retrouvée chez les nouveau-nés, dont le pénis en érection est inférieur à 2 cm. Chez l’adulte, en revanche, on parle de micropénis lorsque la taille de l’organe génital en érection est inférieure à 7-8 centimètres, donc inférieure à celle d’un pénis normal, qui a une longueur moyenne de 13,12 centimètres en érection, comme estimé dans une étude scientifique publiée dans le Journal britannique d’urologie internationale.

Le trouble du micropénis. Le terme micropénis fait donc référence à un sous-dimensionnement du pénis (les autres composants de l’appareil génital sont normalement dimensionnés), même si cette affection (micropénie) peut être associée à un grand nombre de troubles, pouvant affecter la fertilité, les performances sexuelles, ou interférer avec la fonction urinaire, selon la cause de l’anomalie et l’implication d’autres structures, telles que le scrotum, les testicules et l’urètre.

Causes et traitements. Principalement, un niveau de testostérone trop bas pendant le développement du fœtus altère la formation normale du pénis, mais la condition peut également être causée par des anomalies chromosomiques, des facteurs héréditaires ou environnementaux. Par conséquent, selon le problème, il peut être nécessaire de recourir à la chirurgie ou à des traitements hormonaux. La taille réduite du pénis peut également avoir des conséquences, parfois même graves, également sur la sphère psychologique de ceux qui sont porteurs de cette anomalie, qui peuvent avoir des difficultés dans les relations sexuelles, développer de l’anxiété et des peurs liées à la taille, jusqu’à la dépression et retrait social.

Qu’est-ce que l’hypoplasie pénienne: quand le micropénis est une maladie

Quand on parle d’hypoplasie pénienne (du grec hypo « En dessous » et plasis « Formation », et du latin pénis « Penis » pour l’adaptation du français penien) on parle d’une « sous-formation », donc d’un défaut du développement formatif de l’organe génital masculin, qui fait partie d’un ensemble plus large d’anomalies anatomiques dans lesquelles le pénis est anormalement petit, également appelés troubles du micropénis (ou microfallo ). Plus précisément, comme détaillé sur Avis sur la nature Urologiele micropénis peut être défini comme « véritable micropénis », causé par un défaut de l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, l’axe fonctionnel qui régule la stéroïdogenèse et la gamétogenèse gonadiques, et « micropénis secondaire dû à des anomalies anatomiques congénitales des structures environnantes et sus-jacentes ». , également connu sous le nom de « pénis caché », dont les différentes formes incluent le pénis palmé, le mégaprépuce congénital et le pénis partiellement caché en raison de l’adiposité prépubienne.

Dans les deux cas, le micropénis se caractérise par une longueur en érection 2,5 fois inférieure à l’âge moyen de l’individu et un niveau de développement sexuel, c’est-à-dire inférieur à 7-8 cm chez l’adulte et 2 cm chez le nouveau-né. Comme il s’agit d’un défaut de taille, lorsqu’il n’est pas associé à d’autres conditions (« véritable micropénie »), l’organe maintient une fonction sexuelle et urinaire normale. Cependant, s’il est associé à d’autres anomalies (le micropénis peut en fait être une composante de divers défauts congénitaux des organes génitaux, tels que l’hypospadias, une malformation de la dernière portion du canal urétral), le défaut n’est pas seulement lié à la taille mais peut aussi être fonctionnel, représentant une perturbation des voies urinaires et du système reproducteur.

Causes du micropénis et diagnostic

Le micropénis est généralement diagnostiqué peu après la naissance et est généralement dû à une production insuffisante de testostérone fœtale. Cette cause de nature endocrinienne, liée à la production hormonale, peut à son tour dépendre d’autres conditions qui peuvent à leur tour provoquer une variété de symptômes, tels que des pathologies testiculaires, une incapacité à recevoir le stimulus envoyé par les hormones hypophysaires et hypothalamique qui déclenche la production de testostérone à l’intérieur des testicules, mais aussi de pathologies de l’hypophyse et de l’hypothalamus, pour lesquelles le cycle de production hormonale ne se déclenche pas, comme le précisent les experts de la Soins et recherche GVM.

Pour interférer avec le développement physiologique du pénis, il peut donc également y avoir d’autres facteurs, tels que des anomalies génétiques et des problèmes liés à des syndromes rares, ainsi que des facteurs environnementaux, tels que l’exposition du fœtus à des substances (médicaments ou hormones) pouvant affecter développement génital. Cependant, dans bon nombre de ces circonstances, le Manuel MSD, le problème commun est des niveaux anormaux d’hormones sexuelles chez le fœtus avant la naissance, en particulier une carence ou une absence de testostérone chez les hommes. Dans de rares cas, cependant, le micropénis est idiopathique, c’est-à-dire dû à une cause inconnue.

Le diagnostic de micropénis se fait par un test physique, en mesurant la longueur du pénis. Les médecins peuvent diagnostiquer la maladie en étirant complètement le pénis et en le mesurant avec une règle, un pied à coulisse ou en approchant une seringue graduée jetable de 10 ml modifiée de manière appropriée. La taille est ensuite comparée à la tranche d’âge normale du patient. Comme indiqué, la maladie est généralement découverte après la naissance, lors de l’test néonatal, bien que dans certains cas, le défaut, surtout s’il est mineur, puisse être diagnostiqué au cours du développement et plus rarement à l’âge adulte.

Incidence et conséquences du micropénis

Le micropénis est un défaut rare : selon les données du Clinique de Cleveland, les estimations sont très variables, bien que des études indiquent que 0,6 % des hommes dans le monde souffrent de cette maladie. En particulier, entre 1997 et 2000, 0,0015 % des enfants nés aux États-Unis (1,5 sur 10 000 sujets) présentaient cette anomalie.

Les conséquences du micropénis dépendent de la cause, ainsi que des possibilités de traitement, qui sont plus importantes si le défaut est diagnostiqué dans l’enfance. Cependant, étant principalement causé par un déficit en testostérone, le micropénis peut être lié à d’autres problèmes de santé dus à des troubles hormonaux, le plus courant étant l’hypogonadisme hypogonadotrope, une affection qui survient lorsque l’hypothalamus, la partie du cerveau qui contrôle le système nerveux autonome et glande pituitaire, elle ne sécrète pas les hormones qui stimulent les testicules pour produire la testostérone nécessaire à la maturation normale et à la fonction reproductrice.

Outre les conséquences sur la santé physique, il peut également y avoir des conditions psychologiques résultant, par exemple, de difficultés dans les relations sexuelles et de préoccupations concernant la taille de l’organe génital. Dans les cas graves, la peur est associée à l’anxiété, au sentiment d’inadéquation et à la honte, ce qui peut conduire à l’isolement social et à la dépression.

Existe-t-il des remèdes contre l’hypoplasie du pénis ?

L’hypoplasie pénienne et, plus généralement, le micropénis, peuvent être traités, bien que la guérison dépende strictement de la cause de l’affection. Lorsque le défaut est lié à un déficit en testostérone, le traitement peut être pharmacologique, avec administration d’hormones (par des injections ou l’application topique de gels ou de pommades), dont les résultats sur la taille du pénis sont plus prometteurs lorsque le cycle de testostérone est administré en bas âge. Des études montrent que le traitement à la testostérone est efficace chez de nombreux enfants, mais on ne sait pas si la croissance du pénis se poursuit pendant la puberté et l’âge adulte.

Les patientes qui ne répondent pas aux traitements hormonaux peuvent recourir à la chirurgie réparatrice (phalloplastie) qui, chez les jeunes enfants, reste compliquée et risquée, alors que chez les jeunes et les adultes, elle est plus fréquente et a un rôle fondamental dans la reconstruction pour allonger le pénis et pour la correction des anomalies.