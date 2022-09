De nouvelles images satellites montrent ce qui se passe au Pakistan en raison des pluies de mousson

Captées par le satellite Terra de la NASA, les images montrent clairement la comparaison entre une saison de mousson plus normale et l’inondation catastrophique de 2022.

La comparaison des images satellites du même jour de 2022 (à gauche) et de 2021 (à droite) montre l’étendue des inondations catastrophiques dans la province du Sindh, au Pakistan / NASA

Les fortes pluies de mousson qui frappent le Pakistan depuis trois mois, provoquant des inondations extrêmes qui ont déjà fait plus de 1 100 morts, au moins 33 millions de personnes déplacées (environ 15 % de la population) et des dégâts massifs – détruisant des maisons, des routes et submergeant d ‘ près de la moitié des terres arables – sont sans précédent de mémoire d’homme. C’est ce que montrent clairement les nouvelles images du satellite Terra de la NASA qui révèlent l’étendue des inondations qui ont transformé une partie de la province du Sindh, dans la région sud-est du pays asiatique, en un lac intérieur de 100 kilomètres de large.

Pakistan, des images satellites montrent la gravité des inondations

Les images ont été acquises par le spectroradiomètre imageur à résolution moyenne (MODIS) à bord du satellite de la NASA à deux jours différents, le 27 août 2022 et le 27 août 2021, en utilisant la lumière infrarouge et visible pour distinguer l’eau de la terre. L’eau apparaît dans différentes nuances de bleu, en fonction de la profondeur et des sédiments éventuels, tandis que la végétation et les terres ouvertes ou peu végétalisées sont respectivement vert vif et jaune ocre.

Image satellite de la province du Sindh, acquise le 27 août 2021 par MODIS de la NASA.

Une image satellite de la province du Sindh, acquise le 27 août par MODIS de la NASA.

La comparaison des deux images montre comment la combinaison des fortes pluies de mousson et du débordement du fleuve Indus a provoqué l’inondation d’une grande partie de la province pakistanaise du Sindh, soulignant la différence entre la saison de mousson plus normale de 2021, lorsque le les plaines inondables près de l’Indus étaient vertes et le fleuve était dans ses berges, et l’inondation catastrophique et meurtrière de 2022. La vaste zone de bleu foncé au centre de l’image de 2022 montre le débordement de l’Indus et l’inondation d’une zone d’environ 100 kilomètres de large qui a transformé ce qui était autrefois des champs agricoles en un gigantesque lac intérieur.

Pour confirmer la gravité de la situation – les pluies de mousson de cette année sont les plus abondantes dans le pays depuis le début de l’enregistrement en 1961 – a également été la visite du ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, qui, selon lui, s’est rendu dans le Sind et a vu de visu comment les inondations ont déplacé des villages et des villes entiers.

« Il n’y a pratiquement aucune trace de terre. L’ampleur de cette tragédie… 33 millions de personnes, c’est plus que la population du Sri Lanka ou de l’Australie« Il a déclaré dans une interview à CNN -. Et bien que nous comprenions que la nouvelle réalité du changement climatique indique des conditions météorologiques plus extrêmes, ou des moussons, des vagues de chaleur plus extrêmes comme nous l’avons vu plus tôt cette année, l’ampleur de l’inondation actuelle est de proportions apocalyptiques. Nous espérons fermement que ce n’est pas la nouvelle réalité climatique« .