Le téléviseur OLED pliable de 42 pouces de LG vous permet de modifier sa courbure à l’aide d’une télécommande

Dans le contexte : les prototypes de téléviseurs pliables de LG ne sont pas si surprenants. La marque a même sorti un téléviseur enroulable qui peut se rétracter dans son support lorsqu’il n’est pas utilisé, bien qu’il coûte six chiffres. Il sera intéressant de voir à quel point son OLED Flex sera populaire, étant donné que les téléviseurs incurvés sont presque éteints de nos jours.

Mercredi, LG a dévoilé l’OLED Flex (modèle LX3), un écran pliable de 42 pouces qui peut aller de plat jusqu’à une courbe 900R. C’est proche du rayon de courbure maximum de 800 mm offert par le nouveau moniteur ultra large pliable de Corsair, qui utilise également un écran W-OLED fabriqué par la société sœur LG Display.

Cependant, contrairement au Xeneon Flex de Corsair, les utilisateurs peuvent régler la courbure du LX3 à l’aide d’une télécommande – un choix judicieux étant donné que peu de gens sont assis à distance de leur téléviseur. Vous pouvez basculer rapidement entre deux préréglages disponibles à l’aide d’un bouton dédié sur la télécommande ou accéder aux paramètres et modifier manuellement le degré de courbure par incréments de cinq pour cent sur 20 niveaux différents. De plus, le support inclus est réglable en hauteur et peut s’incliner, des fonctionnalités que l’on ne trouve généralement pas sur les téléviseurs.

Sinon, le LX3 a le même panneau OLED evo que les impressionnants téléviseurs C2 de la société. Il a une résolution native 4K avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, des noirs d’encre profonds en raison de sa nature auto-émissive et des temps de réponse rapides. Le prise en charge de Dolby Vision est présente, tandis que les ports HDMI 2.1 prennent en charge des fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode de faible latence automatique (ALLM) lorsqu’ils sont associés aux dernières consoles. C’est également un choix fantastique pour les jeux sur PC car il est à la fois compatible G-Sync et certifié AMD FreeSync Premium.

L’OLED Flex est livré avec deux haut-parleurs avant de 40 W et dispose d’une fonction Switching Hub, qui vous permet d’utiliser des appareils connectés à ses ports USB (comme un casque, un clavier ou une souris) avec un PC connecté via HDMI. Les utilisateurs peuvent basculer entre l’utilisation de ces appareils avec le téléviseur ou un PC, bien qu’il ne soit pas clair si cela leur permet de basculer entre plusieurs PC comme un Switch KVM.

Malheureusement, LG n’a pas révélé quand l’OLED Flex arrivera sur le marché, ni combien cela coûtera. Cependant, la société prévoit de le montrer au salon IFA à Berlin du 2 au 6 septembre.