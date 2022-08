Snap supprime 20% de ses effectifs et arrête des produits pour lutter contre les difficultés financières

Conclusion : Le PDG de Snap Inc., Evan Spiegel, a partagé publiquement une note envoyée aux employés le 31 août décrivant un plan de restructuration important pour faire face à une croissance des revenus plus faible que prévu et pour éviter de subir des pertes continues.

À l’avenir, Snap se concentrera sur trois domaines d’intérêt : la croissance de la communauté, la réalité augmentée et la croissance des revenus. Spiegel a déclaré que les projets qui ne contribuent pas à ces priorités seront interrompus ou recevront des investissements considérablement réduits.

Les projets déjà sur le billot incluent Snap Originals, Games et Minis ainsi que Pixy, un drone de poche avec une caméra intégrée conçue pour vous suivre et capturer des photos ou des vidéos. Snap a annoncé le drone en avril avec un prix de 229,99 $ avec des batteries supplémentaires à 19,99 $ chacune.

Snap a par ailleurs confirmé qu’il avait déjà commencé le processus de suppression de ses applications autonomes Voisey et Zenly.

Ces retraits s’accompagnent de suppressions d’emplois considérables qui réduiront la taille de l’équipe de 6 000 membres de Snap d’environ 20 %. Spiegel a déclaré que l’ampleur de la réduction devrait réduire le risque de devoir recommencer et a ajouté que même avec les licenciements massifs, l’équipe sera toujours plus importante qu’elle ne l’était à la même époque l’an dernier.

Les personnes touchées par les suppressions d’emplois seront informées dès que possible et recevront au moins quatre mois d’indemnisation de remplacement ainsi qu’une aide financière pour s’inscrire à l’assurance maladie Cobra jusqu’à la fin de l’année.

Snap est devenu public au début de 2017 et a atteint un sommet de plus de 83 $ en septembre dernier. Depuis le début de l’année, cependant, la valeur des actions de la société a chuté de plus de 76 %. Au moment d’écrire ces lignes, l’action se négocie en hausse de près de 9 % aux nouvelles d’aujourd’hui.

Dans le mémo, Spiegel a également annoncé la promotion de Jerry Hunter au poste de COO à compter d’aujourd’hui. Il dirigera les efforts de monétisation et continuera de superviser les équipes d’ingénierie qui relèvent déjà de lui. La société a également débauché Ronan Harris de Google, qui rejoindra Snap en tant que président EMEA en octobre.