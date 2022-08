Le Zenbook 17 Fold montre comment Apple pourrait transformer un MacBook Pro 13 pouces en un 17 pouces [Poll]

L’Asus Zenbook 17 Fold est peut-être la chose la plus intéressante qui se soit produite dans la conception d’ordinateurs portables depuis le MacBook Air original, en 2008. C’est un ordinateur portable de 13 pouces qui se transforme rapidement en un ordinateur de bureau de 17 pouces.

Apple m’a suffisamment apaisé lorsqu’il a lancé un MacBook Pro 16 pouces pour que j’arrête de souhaiter sans cesse le retour du 17 pouces – mais le nouveau Zenbook montre la possibilité intrigante d’obtenir le meilleur des deux mondes…

Le MacBook Pro 17 pouces d’Apple a été mon Mac préféré pendant de nombreuses années. À tel point que lorsque son arrêt a été clair, j’ai immédiatement acheté le dernier modèle et l’ai mis à jour deux fois pour prolonger au maximum sa durée de vie.

J’ai adoré la taille de l’écran et j’étais prêt à supporter ce qui était indéniablement une taille et un poids lourds.

Son arrêt n’était pas une surprise. C’était toujours une machine de niche, et au moment où Apple est passé aux écrans Retina, cela serait devenu encore plus cher.

Ces jours-ci, je suis satisfait de mon MacBook Pro M1 Max 16 pouces. Mes besoins en grand écran sont aujourd’hui satisfaits avec un moniteur de 49 pouces dans mon bureau et une configuration à trois écrans lorsque je travaille loin de chez moi. Mais je suis toujours fasciné par l’approche qu’Asus a adoptée ici.

Les écrans OLED pliables sont entrés pour la première fois sur le marché en tant que smartphones, avec les premiers exemples du Samsung Galaxy Fold et du Motorola Razr.

Mais ce n’était qu’une question de temps avant que les écrans pliants arrivent sur le marché des ordinateurs portables, et Asus est le premier à en annoncer un sous la forme du Zenbook 17 Fold. Il s’agit en fait d’un ordinateur portable de 13 pouces qui s’ouvre sur un ordinateur de bureau de 17 pouces.

Voici ce que l’entreprise a à dire à ce sujet :

Zenbook 17 Fold OLED est une réponse aux désirs des utilisateurs d’atteindre l’équilibre idéal entre mobilité et productivité dans leur style de vie moderne 24h/24 et 7j/7.

Les ingénieurs et designers d’ASUS ont travaillé en toute transparence pour créer un appareil qui offre une efficacité sans effort avec un design minimaliste moderne. Il élimine le besoin de faire des compromis lorsque vous travaillez dans différents environnements – au bureau, à la maison, en voyage ou pour vous détendre – en incorporant élégamment deux tailles d’écran et plusieurs modes d’utilisation dans un seul appareil hautement portable.

Cet ordinateur portable pliable révolutionnaire certifié Intel Evo offre aux utilisateurs deux tailles d’écran OLED dans un seul appareil : un grand écran tactile 4:3 17,3 pouces 2,5K qui se replie au milieu pour créer deux écrans transparents 3:2 12,5 pouces 1920 par 1280. Lorsqu’il est plié complètement fermé le long de la charnière à 180° conçue avec précision – qui est testée pour résister à plus de 30 000 cycles d’ouverture et de fermeture – c’est un appareil ultra-compact et portable de 12,5 pouces qui est plus petit qu’une feuille de papier de photocopieur.

Plusieurs modes d’utilisation polyvalents – ordinateur de bureau, ordinateur portable (avec clavier Bluetooth®), ordinateur portable (avec clavier virtuel), tablette, lecteur et étendu – sont activés par la conception pliable en conjonction avec le clavier et le pavé tactile ASUS ErgoSense Bluetooth pleine taille, et chacun L’écran peut par ailleurs être divisé en plusieurs fenêtres et le contenu organisé, à l’aide de la fonction de gestion intelligente des fenêtres d’ASUS ScreenXpert 3 et des applications exclusives Mode Switcher. Malgré sa polyvalence et sa grande taille d’écran, l’appareil ne pèse que 1,5 kg sans le clavier, ou 1,8 kg avec. […]

Ce superbe écran certifié Dolby Vision a une gamme 100 % DCI-P3 et est également validé PANTONE pour la précision des couleurs. […]

Le nouveau clavier et pavé tactile ASUS ErgoSense garantit une frappe confortable et précise, avec un espacement des touches de 19,05 mm et une longue course de 1,4 mm sur les touches mécaniques bombées.