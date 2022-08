La dernière fuite d’Apple iPhone 14 montre une refonte et de nouvelles couleurs

En un mot : alors que l’anticipation grandit pour la nouvelle gamme d’iPhone 14, une nouvelle fuite a peut-être révélé la conception finale avant le lancement d’Apple. La fuite montre la conception à double perforation de l’iPhone 14 Pro et une nouvelle finition violette chatoyante qui change les tons de couleur lorsqu’elle est vue sous différents angles.

Alors qu’Apple devrait annoncer la série iPhone 14 lors de son événement spécial « Far Out » le 7 septembre, les rumeurs vont toujours bon train. La dernière fuite provient d’une courte vidéo pratique publiée sur le site Web de médias sociaux chinois Weibo par le pronostiqueur chinois DuanRui, qui fait allusion à la refonte radicale de l’iPhone 14 et aux nouvelles couleurs.

L’unité factice iPhone Pro 14 pourrait ressembler à la conception finale, car elle réaffirme les fuites précédentes, telles que le passage d’une conception encochée à une conception perforée. Il révèle également une nouvelle couleur violette chatoyante. La finition semble changer de tonalité lorsqu’elle est vue sous différents angles.

DuanRui a également republié une série d’images de Weibo qui nous donne des indices supplémentaires sur le couleurs et conception à double perforation. Un rendu montre l’iPhone 14 en violet, bleu, graphite et or. Prenez ces photos avec un grain de sel, car certains fuyards ont mis en doute leur authenticité.

La conception à double perforation présente une découpe circulaire et en forme de pilule sur l’écran, s’éloignant de l’encoche des iPhones précédents. Les trous semblent légèrement plus grands que prévu initialement, et les propriétaires d’iPhone doutent du nouveau design. Cependant, Apple n’utiliserait cette nouvelle configuration que sur les modèles Pro, tandis que les iPhones standard conservent la découpe d’écran familière.

Plusieurs autres fonctionnalités et mises à niveau divulguées ont fait surface au cours des derniers mois. Les rumeurs suggèrent que les modèles Pro seront équipés d’un appareil photo principal de 48 MP et d’un écran toujours allumé, tandis que tous les modèles d’iPhone 14 pourraient être équipés d’un nouvel appareil photo selfie.

Apple organise son événement « Far Out » à l’Apple Park le 7 septembre. En plus de la nouvelle gamme d’iPhone 14, les fans peuvent également s’attendre au lancement de l’Apple Watch Series 8.