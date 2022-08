Les nouvelles souris de jeu G502 X de Logitech sont livrées avec des commutateurs optiques-mécaniques, des conceptions raffinées

En un mot: la gamme de souris de jeu G502 X de Logitech lance ses nouveaux commutateurs hybrides Lightforce, qui éliminent le délai anti-rebond et sont immunisés contre les problèmes de double-clic. Ils disposent également du capteur supérieur de l’entreprise, d’un bouton de décalage DPI réglable et d’une molette de défilement ultra-rapide (infinie).

Logitech vient d’annoncer la série G502 X, une refonte de l’une de ses gammes de souris de jeu les plus populaires. Les nouvelles souris conservent une forme similaire à leur prédécesseur mais ajoutent de nouvelles fonctionnalités tout en perdant du poids. La gamme comprend le G502 X filaire, le G502 X Lightspeed sans fil et le G502 X Plus haut de gamme qui ajoute un éclairage RVB.

Les trois souris sont équipées des nouveaux commutateurs optiques-mécaniques hybrides Lightforce de Logitech. Ceux-ci combinent la rétroaction nette et tactile des commutateurs mécaniques avec la vitesse et la fiabilité des commutateurs optiques, car ils n’ont pas de délai anti-rebond et ne sont pas sensibles aux problèmes de double-clic.

Une autre caractéristique que toutes ces déclinaisons du G502 X partagent est le bouton de décalage DPI réglable. Les utilisateurs peuvent l’inverser pour le rapprocher de leur pouce ou le remplacer entièrement par le couvercle vierge inclus s’il interfère avec leur style de préhension. Les souris sont également livrées avec le capteur phare Hero 25K de Logitech tout en conservant la molette de défilement ultra-rapide pratique du G502 d’origine qui peut s’incliner à gauche et à droite.

Le G502 X Lightspeed et le G502 X Plus disposent d’une connectivité sans fil Lightspeed (mais pas de Bluetooth) avec un récepteur double appareil mis à jour, vous permettant d’utiliser simultanément un clavier de jeu Logitech G915, G915 TKL ou G715 sur le même adaptateur sans fil. De plus, les deux souris sont compatibles avec les tapis de chargement sans fil Powerplay de la société.

Les deux souris se chargent via USB-C, Logitech affirmant que le G502 X Lightspeed a une autonomie de 140 heures. La version Plus réduit cela à 120 heures sans aucun éclairage ou 37 heures avec RVB activé. Il dispose également d’une fonction de détection de lecture qui éteint les LED lorsque vous tenez la souris.

Les nouveaux modèles G502 X sont disponibles en noir et blanc et sont désormais disponibles en précommande. Le G502 X filaire coûte 79,99 $, le G502 X Lightspeed coûte 139,99 $, tandis que le flashy G502 X Plus coûte 159,99 $.