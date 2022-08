TSMC : la pénurie de puces bon marché, allant de 0,50 $ à 10 $, entrave la chaîne d’approvisionnement

Pourquoi c’est important : la pénurie de jetons s’est peut-être améliorée récemment, mais ce n’est pas fini. Selon le PDG du géant des semi-conducteurs TSMC, une partie du problème provient d’un manque de puces très bon marché qui a un impact sur la production ailleurs dans l’industrie tentaculaire.

S’exprimant lors d’un symposium technologique plus tôt cette semaine (via Bloomberg), le patron de TSMC, CC Wei, a souligné le problème des pénuries persistantes de puces coûtant entre 50 cents et 10 dollars, ce qui freine la production dans des segments clés de la chaîne d’approvisionnement.

Wei a cité ASML Holding NV comme exemple. La société néerlandaise a du mal à obtenir des puces à 10 dollars pour ses systèmes de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV). ASML est le plus grand fournisseur mondial de machines de lithographie utilisées dans le processus de fabrication de puces. Il a récemment fait l’objet de pressions accrues des États-Unis pour l’empêcher de vendre des outils de lithographie à ultraviolets profonds (DUV) plus anciens à des clients chinois – les ventes d’équipements EUV dans le pays sont déjà interdites.

L’industrie automobile a probablement été la plus durement touchée par la pénurie de puces, perdant des milliards l’année dernière en conséquence. Nous avons même vu Ford vendre des automobiles avec des puces manquantes et une promesse de les installer plus tard. Wei a noté que les pénuries de puces radio à 0,50 $ ont retardé la production de voitures à 50 000 $.

Wei a ajouté que TSMC ne pouvait plus répondre aux demandes de puces bas de gamme dans ses anciennes usines et construisait actuellement de nouvelles installations, y compris une nouvelle usine de 28 nanomètres en Chine, pour y faire face. Le PDG a averti que même ces puces plus anciennes pourraient coûter plus cher à l’avenir.

Le problème est exacerbé par l’augmentation du nombre de puces intégrées dans les appareils modernes. Les constructeurs automobiles utilisent chaque année 15 % de silicium en plus dans leurs véhicules, tandis que le nombre de puces de gestion de l’alimentation dans les smartphones a doublé ou, dans certains cas, triplé au cours des cinq dernières années.

« L’ère d’un système d’approvisionnement efficace et mondialisé est révolue », a déclaré Wei, avertissant que les coûts de production augmentent à mesure que de plus en plus de pays construisent des usines. « Les coûts augmentent rapidement, y compris l’inflation. »

La bonne nouvelle pour les fans de PC est que le marché est désormais dans son meilleur état depuis le début de la crise. Nvidia a tellement de stocks RTX 3000 excédentaires qu’elle est obligée de réduire les prix à plusieurs reprises, les baisses les plus importantes pouvant arriver le mois prochain. AMD, quant à lui, assure aux consommateurs que le lancement du Ryzen 7000 sera exempt de problèmes de disponibilité.