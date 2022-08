Comparaison de la consommation d’énergie du lecteur multimédia en streaming

En un mot : les lecteurs multimédias de streaming autonomes d’entreprises comme Apple, Roku, Amazon et Google sont devenus monnaie courante dans les foyers du monde entier. En fait, le streaming a récemment battu le câble pour la première fois pour revendiquer la plus grande part de visionnage de la télévision à ce jour. Avec plus d’appareils de streaming en service que jamais, on peut naturellement s’interroger sur leur consommation d’énergie. Combien de jus consomment-ils lorsqu’ils sont utilisés ou lorsqu’ils sont inactifs, et combien cela vous coûtera-t-il ?

How-To Geek a récemment utilisé une socket intelligente pour mesurer la puissance utilisée par cinq appareils de streaming populaires, notamment un Roku Ultra, Chromecast Ultra et Chromecast avec Google TV. Pour la Fire TV 4K et l’Apple TV 4K, ils ont utilisé des sources Internet.

Dispositif Télé allumée Inactif AppleTV 4K 3.03w – 5.58w 0.30w Chromecast Ultra 1.5w – 2.0w 1.5w Fire TV 4K ~4sem ~1sem Chromecast avec Google TV ~1.0w – 3.0w 1.0w Roku Ultra ~3.0w – 4.5w 3.0w

Les résultats révèlent que le Roku Ultra et l’Apple TV 4K sont comparables en termes de consommation d’énergie lorsqu’ils sont actifs, mais le Roku Ultra est de loin le plus gros consommateur de « pouvoir vampire » lorsqu’il est inactif à 3,0 W. Tous les autres appareils testés ont consommé 1,5 W ou moins lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

N’oubliez pas que votre kilométrage peut varier en fonction du type de contenu que vous diffusez. Par exemple, diffuser un film en 4K HDR à partir de Netflix nécessitera plus de puissance que de regarder un flux 720p sur YouTube.

Pour associer un chiffre en dollars aux données, l’équipe a fixé un tarif d’électricité de base de 0,18 $ par kilowattheure (kWh) et a supposé quatre heures d’utilisation active ainsi que 20 heures d’inactivité par jour pour chaque appareil. C’est un peu plus élevé que la moyenne nationale d’environ 0,15 $ par kWh pour août 2022 selon Save on Energy, qui partage également les tarifs d’électricité par État pour ceux qui souhaitent affiner davantage les chiffres. Les estimations de How-To Geek sont les suivantes :

Apple TV 4K : environ 1,44 $ par an

Chromecast Ultra : environ 2,41 $ par an

Fire TV 4K : environ 2,36 $ par an

Chromecast avec Google TV : environ 1,83 $ par an

Roku Ultra : environ 4,87 $ par an

Le Roku Ultra est de loin le lecteur le plus cher à exploiter en raison de sa forte consommation d’énergie au ralenti. Bien qu’il soit au coude à coude avec le Roku Ultra pendant son utilisation, l’Apple TV 4K a la consommation d’énergie au ralenti la plus faible du groupe et est donc la moins chère à fonctionner toute l’année à environ 1,44 $. Chacun des autres ne vous coûtera que quelques dollars par an pour rester branché.

Peu de gens vont jeter un œil sur les 5 $ environ qu’il en coûte pour garder un Roku Ultra branché toute l’année, mais les coûts pourraient commencer à s’accumuler pour les penny-pinchers qui ont plusieurs appareils de streaming dans leur maison et s’ils les utilisent pour plus de quatre heures chaque jour.

Même dans ce cas, un décodeur de streaming consommera probablement beaucoup moins d’énergie qu’un décodeur câble traditionnel.