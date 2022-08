Modder lance un adaptateur de manette Nintendo Switch à une main

Tourné vers l’avenir : il est toujours bon d’avoir plus d’options de contrôle pour les utilisateurs à mobilité réduite, qu’ils proviennent de fabricants de consoles, de sociétés tierces ou de moddeurs individuels. Un moddeur a publié des versions jointes permettant aux utilisateurs de jouer aux trois consoles de jeu actuelles d’une seule main.

Un moddeur basé au Japon a récemment sorti un adaptateur qui rend toutes les fonctions Joy-Con de la Nintendo Switch accessibles d’une seule main. La version jointe offre un autre choix d’accessibilité pour les propriétaires de Nintendo Switch.

Bien que le moddeur Akaki Kuumeri ait précédemment produit des adaptateurs à une main pour les contrôleurs PlayStation et Xbox, la version Nintendo Switch utilise la nature unique des Joy-Cons pour introduire de nouvelles astuces. Kuumeri a déclaré que cet adaptateur était plus facile à concevoir que ceux des contrôleurs traditionnels car il pouvait placer les Joy-Cons dans différentes directions.

L’accessoire utilise des connecteurs pour mettre tous les boutons du visage et le D-pad à portée d’un pouce, mais il peut également déplacer certaines de ces entrées vers le bas du contrôleur où d’autres doigts peuvent les atteindre. Les utilisateurs connectent les Joy-Cons dans des directions opposées, avec l’un d’eux vers le bas. Selon la latéralité de l’utilisateur, un stick analogique reste au-dessus du contrôleur tandis que l’autre se déplace vers le bas. Les joueurs déplacent le stick inférieur en posant le contrôleur sur leurs genoux ou sur une surface plane, puis en déplaçant le contrôleur entier. L’adaptateur comprend des sangles en option pour fixer les Joy-Cons à la main ou à la jambe du joueur.

Les joueurs devraient pouvoir utiliser la version jointe avec n’importe quel jeu Switch. Kuumeri le démontre en jouant à une variété de titres comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Kirby and the Forgotten Land et Super Smash Bros. Ultimate. L’adaptateur est disponible sur Etsy aux alentours de 200 $ pour un modèle gaucher ou droitier.

Depuis que Microsoft a introduit le Xbox Adaptive Controller pour les utilisateurs à mobilité réduite en 2018, seuls les moddeurs et les fabricants tiers l’ont suivi, offrant plusieurs options aux propriétaires de Switch. L’ancien président de Nintendo of America, Reggie Threads-Aimé, a déclaré à Inverse que Nintendo développait une manette similaire avant de quitter l’entreprise, et qu’elle est peut-être encore en route.

Hori a sorti une manette similaire à celle de Microsoft en 2020, qui fonctionne avec les jeux Switch et PC. Cette même année, un parent a modifié le contrôleur adaptatif de Microsoft pour que sa fille puisse jouer à Breath of the Wild. En juin dernier, 8BitDo a publié un contrôleur beaucoup plus petit axé sur l’accessibilité.