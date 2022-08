WhatsApp, la super appli ? L’épicerie intégrée à l’application est désormais disponible en Inde

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Meta a annoncé le lancement de la toute première expérience d’achat de bout en bout sur WhatsApp, réaffirmant ses aspirations de super-application pour la plateforme de messagerie. WhatsApp ajoute des achats intégrés en Inde, où les utilisateurs pourront faire leurs courses en ligne directement via un chat.

La nouvelle expérience d’achat intégrée à l’application est le résultat d’une collaboration entre Meta et la plateforme de commerce électronique indienne JioMart. Les utilisateurs de WhatsApp en Inde pourront désormais accéder à JioMart via un chat WhatsApp.

Le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a révélé le partenariat et l’intégration de JioMart dans un message Facebook plus tôt dans la journée : « Ravi de lancer notre partenariat avec JioMart en Inde. Il s’agit de notre toute première expérience d’achat de bout en bout sur WhatsApp. »

En discutant avec un compte professionnel JioMart sur WhatsApp, les utilisateurs peuvent lancer des achats et parcourir le catalogue de JioMart, ajouter des articles à leurs paniers et effectuer des paiements, le tout dans WhatsApp. Zuckerberg pense que ce type d’interaction basée sur le chat sera un moteur de croissance à l’avenir. Il a déclaré que « la messagerie d’entreprise est un domaine avec un réel élan et des expériences basées sur le chat comme celle-ci seront le moyen de communication par excellence pour les personnes et les entreprises dans les années à venir ».

La collaboration entre Meta et JioMart a commencé il y a plus de deux ans lorsque Meta (alors Facebook) a acquis une participation de 9,99 % dans Jio Platforms, une filiale de la société technologique indienne Reliance Industries. Meta et Jio Platforms ont établi un partenariat stratégique dans le but de transformer le numérique et de révolutionner la façon dont les entreprises se connectent aux consommateurs en Inde. L’intégration de JioMart a également été annoncée lors de la 45e assemblée générale annuelle (AGA) de Reliance Industries plus tôt cette semaine.

La nouvelle souligne les aspirations de WhatsApp à devenir une super-application en Inde, sur les traces de la centrale chinoise WeChat. Utilisé par plus de 1,2 milliard d’utilisateurs, WeChat fait partie intégrante de la vie quotidienne en Chine. Il propose une liste exhaustive de fonctionnalités, allant du e-commerce au transport en via la gestion de patrimoine.

L’Inde est le plus grand marché de WhatsApp avec plus de 400 millions d’utilisateurs, et si ce nouveau service d’achat intégré réussit, nous pourrions voir des intégrations similaires dans d’autres pays. WhatsApp Business a également connu une forte augmentation du nombre d’utilisateurs. WhatsApp pourrait-elle devenir la super-application universelle du monde occidental ? Seul le temps nous le dira.