Le prochain grand produit d’Apple n’est pas seulement un casque, mais tout un écosystème de « réalité »

Il y a longtemps que des rumeurs circulent selon lesquelles Apple présentera son propre casque de réalité mixte qui permettra aux utilisateurs d’interagir avec des applications immersives combinant AR et VR. Ce nouveau casque devrait maintenant être annoncé dans les prochains mois, et Apple semble avoir des plans encore plus ambitieux pour son nouvel écosystème « Reality ».

Bien sûr, tous les regards sont désormais tournés vers le nouveau casque AR/VR d’Apple, qui sera un appareil assez différent de tout autre produit que la société a jamais livré. Mais pour un appareil comme celui-ci, Apple cherche à faire bien plus que simplement y mettre iOS et une puce iPhone. Et c’est pourquoi le prochain gros produit d’Apple ne sera pas le casque lui-même, mais la nouvelle plateforme « Apple Reality ».

réalitéOS

L’iPhone et iOS ont certainement ouvert la voie à d’autres produits Apple tels que l’Apple Watch, l’Apple TV et le HomePod. Bien que tous ces appareils exécutent un système d’exploitation fortement basé sur iOS, chacun possède ses propres API pour tirer parti de ce matériel spécifique.

En 2017, Bloomberg a rapporté qu’Apple avait développé un autre système d’exploitation basé sur iOS, connu en interne sous le nom de « rOS ».

Cette version d’iOS aurait été créée avec la réalité augmentée et virtuelle à l’esprit, de sorte qu’elle utilise les capacités ARKit existantes pour exécuter des applications AR/VR sur de nouvelles catégories d’appareils. Plus tôt cette année, Bloomberg a révélé que ce nouveau système possède des versions AR des applications iPhone de base, ainsi que de nouvelles applications Apple qui s’exécutent dans un environnement AR/VR.

À l’approche de l’annonce officielle, des références à « realityOS » ont été trouvées par les développeurs dans le code open source d’Apple. Puis, en mai de cette année, Apple a déposé la marque « realityOS » dans de nombreux pays du monde.

Cela confirme non seulement qu’Apple a travaillé sur ce nouveau système d’exploitation, mais aussi que le produit peut avoir quelque chose avec « Reality » dans son nom.

L’écosystème « Apple Reality »

Jusqu’à récemment, « realityOS » était le seul indice que nous avions sur le nom possible du nouveau casque de réalité mixte d’Apple. Cependant, il a été révélé cette semaine qu’Apple avait déposé une demande d’enregistrement des marques « Reality One », « Reality Pro » et « Reality Processor ». Avec tout cela à l’esprit, j’ai quelques théories sur la façon dont Apple positionnera ses nouveaux produits.

« Reality Processor » suggère clairement que le casque (et éventuellement d’autres produits AR/VR à venir d’Apple) aura sa propre famille de puces Apple Silicon. Tout comme les iPhones ont des puces de la série A, les Mac ont des puces de la série M et les modèles Apple Watch ont des puces de la série S, les appareils AR/VR d’Apple peuvent avoir des puces de la série R.

Certes, Apple pourrait simplement lancer une puce de série A ou de série M dans son nouveau casque – après tout, toutes les puces Apple ont beaucoup en commun – mais une nouvelle catégorie de produits comme celle-ci semble avoir besoin de puces conçues exclusivement pour elle. Nous parlons d’appareils censés exécuter du contenu 8K, AR/VR tout en s’appuyant sur l’alimentation de la batterie. Non seulement cela, mais le marketing indique beaucoup dans ce cas.

C’est là qu’intervient « Reality One ». Pour moi, il me semble que « Reality One » pourrait facilement être « R1 », le premier processeur de réalité d’Apple. Mais qu’en est-il du nom du casque ?

Appareils Apple Reality

Eh bien, celui-là, je pense, sera « Reality Pro » ou « Apple Reality Pro ». Ici, le nom « Pro » peut corroborer qu’il s’agit d’un produit de niche plutôt que quelque chose pour les masses. Les rumeurs suggèrent que le premier casque de réalité mixte d’Apple pourrait coûter jusqu’à 3 000 dollars.

Si l’on considère les rapports précédents des analystes Jeff Pu et Ming-Chi Actu, Apple travaille déjà sur une deuxième génération de son casque, ainsi qu’un « modèle plus abordable » du produit. Des rumeurs suggèrent également qu’Apple travaille sur des lunettes AR. Ces lunettes pourraient également faire partie de l’écosystème Apple Reality, exécutant realityOS avec un processeur Reality.

« Apple Reality » ne sera pas qu’un seul produit, mais tout un écosystème basé sur la réalité augmentée et virtuelle. Apple semble vraiment croire que l’AR/VR est l’avenir, car l’entreprise a beaucoup investi dans ce domaine ces dernières années. Maintenant, il semble que nous nous rapprochons enfin de voir tous ces efforts devenir plus importants.

On ne sait cependant pas exactement quand Apple dévoilera son nouvel écosystème Reality. Certains pensent que le casque sera introduit au premier semestre 2023, mais d’autres s’attendent à voir au moins un teaser de la nouvelle plate-forme d’ici la fin de cette année.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :