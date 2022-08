Razer Basilisk V3 Pro, la bête la plus complète est dépassée

À l’occasion de la Gamescon qui se tient en Allemagne, Razer a profité de l’occasion pour présenter la Basilisk V3 Pro, une souris sans fil personnalisable de nouvelle génération créée pour offrir une expérience complète de performance et de personnalisation. C’est sans aucun doute la souris de jeu la plus avancée de Razer à ce jour.

Le Razer Basilisk V3 Pro établit une nouvelle norme pour la communauté des passionnés de jeux, avec une molette Razer HyperScroll, des commutateurs de souris optique Razer 3e génération, 10 + 1 boutons programmables, un capteur optique Razer Focus Pro 30K, une recharge sans fil via le nouveau Razer Mouse Dock Pro et sa rondelle de charge sans fil (vendue séparément), et plus encore.

« La Basilisk V3 Pro est notre souris de jeu la plus riche en fonctionnalités à ce jour, avec tout ce dont vous avez besoin pour surpasser vos rivaux, » a déclaré Chris Mitchell, directeur de la division PC Gaming chez Razer. « Essentiellement, le Basilisk V3 Pro offre aux joueurs toutes les fonctionnalités qu’ils pourraient souhaiter ainsi que plus d’options de personnalisation que jamais auparavant. »

Razer Basilisk V3 Pro : personnalisation à un nouveau niveau

Alimenté par la technologie Razer Chroma RGB, le Basilisk V3 Pro dispose de 13 zones d’éclairage vers le bas multicolores, donnant aux joueurs la possibilité de personnaliser entièrement ou individuellement chaque zone avec plus de 16,8 millions de couleurs et d’innombrables effets d’éclairage, tout en bénéficiant d’une plus grande immersion avec des effets dynamiques trouvés dans plus de 200 jeux compatibles Chroma. Grâce à la technologie primée Razer ™ HyperScroll Tilt Wheel, les joueurs peuvent mieux manœuvrer avec plus de vitesse et de précision tout en visionnant du contenu, ou passer en mode facile pour une précision ou un retour plus satisfaisant lors du basculement entre les armes et les capacités.

Des performances inégalées

Nous n’avons plus seulement besoin d’une bonne précision, le Basilisk nous offre une faible latence et une vitesse fulgurante. C’est ce que Razer veut mettre en évidence avec la nouvelle génération Basilisk V3 Pro.Avec une précision de résolution complète de 99,8 %, le capteur optique Focus Pro 30K offre une solution de capteur puissante dotée de fonctionnalités intelligentes.

Avec la fonction Smart Tracking, le Basilisk V3 Pro se calibre automatiquement sur différentes surfaces afin de maintenir une distance de lancement constante quelle que soit la surface sur laquelle il est utilisé, permettant aux joueurs un contrôle et une précision accrus, même sur du verre.

De plus, le Basilisk V3 Pro est doté des commutateurs de souris optiques de 3e génération de Razer, offrant zéro problème de double-clic et aucun décalage anti-rebond, tout en offrant une sensation plus réaliste et une durée de vie des clics encore plus longue. Ces commutateurs ont un cycle de vie allant jusqu’à 90 millions de clics, augmentant la durabilité de plus de 25 % par rapport à la génération précédente de commutateurs Razer.

Connectivité sans fil avec prise en charge de plusieurs appareils

Le Razer Basilisk V3 Pro intègre également la technologie sans fil Razer HyperSpeed, avec une connexion 2,4 GHz dont les joueurs peuvent profiter pour une expérience ultra réactive et des vitesses 25 % plus rapides que les autres technologies sans fil. Grâce à sa prise en charge multi-appareils, les joueurs peuvent rationaliser leur configuration et libérer un port USB sur leur PC en connectant un clavier sans fil Razer compatible et le Basilisk V3 Pro avec un seul dongle. Il dispose également d’une connectivité Bluetooth et d’une connexion de type C, permettant une plus grande polyvalence lors du basculement entre les appareils. Le Basilisk V3 Pro est également compatible avec le dongle sans fil HyperPolling 4Hz récemment introduit par Razer, permettant aux joueurs d’obtenir un contrôle absolu avec un véritable taux de rafraîchissement sans fil de 4 000 Hz.

Caractéristiques du Razer Basilisk V3 Pro