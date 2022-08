Windows 11 (KB5016691) arrive en tant que mise à jour facultative

Microsoft continue de résoudre les problèmes avec la version originale de Windows 11 (Build 22000) et, cette fois, la mise à jour KB5016691 arrive en option après être passée par les initiés du canal Release Preview. La build 22000.917 résout divers problèmes avec les imprimantes USB et les applications Microsoft Store dans Windows 11 SE, entre autres correctifs.

Il s’agit d’une mise à jour non liée à la sécurité, elle se concentre donc sur la résolution d’une longue liste de problèmes. Microsoft, en plus de mettre en évidence les correctifs pour les imprimantes et le Microsoft Store, met également en évidence un problème de mode Internet Explorer dans Microsoft Edge et un problème audio lors de l’utilisation de casques Bluetooth.

Améliorations de la mise à jour Windows 11 KB5016691

Les administrateurs informatiques ont la possibilité d’ajouter à distance des langues et des fonctionnalités liées aux langues. De plus, ils peuvent désormais gérer des scénarios linguistiques sur plusieurs gestionnaires de terminaux.

Les fichiers sont compressés quelle que soit leur taille si la compression SMB est configurée.

La capacité de Microsoft Defender pour Endpoint à identifier et à intercepter les ransomwares et les attaques avancées a été améliorée.

Correctifs dans la mise à jour KB5016691

Correction d’un problème qui faisait que ServerAssignedConfigurations était nul dans certains scénarios de configuration complète.

Correction d’un problème affectant la fonction Auto High Dynamic Range (Auto HDR) pour les pilotes GPU qui prennent en charge l’analyse des ressources entre adaptateurs (CASE).

Correction d’un problème connu qui empêchait Microsoft Edge de répondre lors de l’utilisation du mode IE. Ce problème vous empêche également d’interagir avec une boîte de dialogue.

Correction d’un problème qui empêchait les applications Microsoft Office virtualisées App-V de s’ouvrir ou les empêchait de fonctionner.

Atténuation d’un problème pouvant entraîner l’échec du déploiement du certificat Windows Hello Entreprise dans certaines circonstances après la réinitialisation d’un appareil.

Correction de divers problèmes liés à l’impression USB, par exemple : Le dysfonctionnement d’une imprimante après son redémarrage ou sa réinstallation Être dans le mauvais mode après être passé d’un pilote de classe IPP (Internet Printing Protocol) à un pilote IHV (Independent Hardware Vendor) Problèmes de communication bidirectionnelle qui vous empêchent d’accéder aux fonctionnalités de l’appareil

Correction d’un problème affectant l’API ProjectionManager.StartProjectingAsync. Ce problème empêche certains emplacements de se connecter aux récepteurs Miracast.

Correction d’un problème qui ralentissait les performances de BitLocker.

Correction d’un problème qui empêchait Windows 11 SE de faire confiance à certaines applications du Microsoft Store.

Correction d’un problème qui empêchait l’intégrité du code Hyper-V d’être automatiquement activée sur les systèmes équipés de processeurs Arm64.

Correction d’un problème qui empêchait les appareils non Windows de s’authentifier. Ce problème se produit lorsqu’ils se connectent à un poste de travail distant Windows et utilisent une carte à puce pour s’authentifier.

Correction d’un problème qui empêchait l’ensemble d’outils de stratégie résultant (Rsop.msc) de fonctionner lors du traitement de 1 000 paramètres de sécurité « Système de fichiers » ou plus.

Atténuation d’un problème qui cause l’application « Passer un test » supprimer toutes les politiques liées à l’application de planter lorsque l’application est fermée.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’arrêt de la lecture de certains casques audio Bluetooth après un ajustement de la barre de progression. Ce problème affecte les systèmes modernes qui prennent en charge le déchargement du profil de distribution audio avancé (A2DP).

Correction d’un problème qui empêchait les appareils de recevoir une mise à jour de Windows Update pour le même pilote d’extension lorsque ce pilote d’extension était déjà installé sans le pilote de base.

Résolution d’une condition qui empêche le service de sous-système de l’autorité de sécurité locale (LSASS) de fonctionner sur les contrôleurs de domaine Active Directory. Ce problème se produit lorsque LSASS traite des demandes LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sur Transport Layer Security (TLS) simultanées qui ne sont pas déchiffrées. Le code d’exception est 0xc0000409 (STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN).

Correction d’un problème qui affectait la recherche d’un ID de sécurité (SID) inexistant sur les contrôleurs de domaine en lecture seule (RODC). La recherche a renvoyé l’erreur STATUS_TRUSTED_DOMAIN_FAILURE au lieu de STATUS_NONE_MAPPED ou STATUS_SOME_MAPPED.

Correction d’un problème qui provoquait la fuite de jetons par LSASS. Ce problème affecte les appareils avec des mises à jour Windows après le 14 juin. Se produit lorsque l’appareil exécute une forme spécifique de service à l’utilisateur (S4U) sur un service de base informatique non fiable (TCB) exécuté en tant que service réseau.

Bugs connus de la Build 22000.917

Après l’installation de cette mise à jour, XPS Viewer peut ne pas être en mesure d’afficher des documents dans certaines langues autres que l’anglais, y compris les codages de caractères japonais et chinois. Ce problème affecte les spécifications XML et OpenXML. Lorsque vous rencontrez ce problème, vous pouvez obtenir un message « cette page ne peut pas être affichée » dans la visionneuse XPS ou elle peut ne plus répondre avec une utilisation élevée du processeur et de la RAM.

Comment télécharger la mise à jour KB5016691

Vous pouvez trouver cette mise à jour dans l’application Paramètres > Windows Update. Ici, il apparaîtra comme « Mise à jour cumulative 2022-09 pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5016691) ». Simplement, nous devrons cliquer sur le bouton « Télécharger et installer » pour commencer à le tester.

Bien entendu, les administrateurs système ont également la possibilité de trouver la mise à jour dans le catalogue Microsoft Update.