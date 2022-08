Il y a TSMC et il y a tout le monde, Samsung ou Intel peuvent-ils rattraper leur retard ?

Il n’y a qu’une seule entreprise opérant à la pointe de la fabrication de semi-conducteurs et c’est TSMC. Beaucoup liront cela et penseront « Bien sûr, c’est évident », mais nous voulons dire cela d’une manière très spécifique (beaucoup d’autres liront cela et reviendront ensuite à glisser des vidéos sur TikTok, alors merci d’être restés…).

Au cours des dernières années, il y a eu en fait deux sociétés opérant à la pointe – TSMC et Samsung. Avec toute l’attention que TSMC reçoit pour des raisons commerciales et géopolitiques, nous avons constaté que beaucoup de gens avaient en quelque sorte oublié Samsung. Il y a quelques années, ce serait une erreur, Samsung était toujours en concurrence avec TSMC, bien qu’un peu plus lent et plus difficile à travailler. Mais il semble que cela puisse changer.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Comme à son habitude, Dylan Patel a un bon article sur les déboires de Samsung. Le résumé rapide de cet article est que Samsung fait face à des retards à la fois pour son processus 7 nm et pour ses produits de mémoire DRAM. Relisez une partie de la couverture médiatique de Samsung au cours de la dernière année, et il semble que quelque chose ne va vraiment pas là-bas. Retards. Faux départ. Messagerie mixte. Pour nous, la partie la plus inquiétante de tout cela est qu’il s’agit d’un modèle que nous avons vu à plusieurs reprises auparavant. Voici à quoi ressemble chaque entreprise juste avant de tomber de la courbe de la loi de Moore.

Pour être clair, nous ne disons pas que Samsung va abandonner le développement de capacités de fabrication de pointe. Ils ont des ressources et un savoir-faire immenses. Ils doivent continuer à avancer. Mais cela ne indique pas qu’ils doivent structurer leur entreprise de la même manière.

Plus précisément, nous avons entendu quelques personnes affirmer que Samsung devrait quitter l’activité de fonderie, arrêter de fabriquer des puces pour les autres et se concentrer uniquement sur leur activité de mémoire très rentable. Nous savons qu’il y a des gens au sein de Samsung qui avancent cet argument, mais nous n’avons aucun moyen d’évaluer leur influence finale.

C’est pourquoi il est si important de se souvenir de Samsung dans les discussions sur les fonderies. Ils ont fourni une alternative à TSMC pendant des années, mais il y a une chance non nulle qu’ils ne fournissent plus cette alternative. Encore une fois, nous ne disons pas que cela va se produire, mais dans toutes nos discussions sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement, il est important de se rappeler que les choses pourraient en fait empirer.

À quoi cela ressemblerait-il ?

Ici, la réponse dépend beaucoup du client dont nous parlons. Bon nombre des plus grandes sociétés de puces – notamment Nvidia et AMD – se sont depuis longtemps éloignées de Samsung pour la plupart et se sont consacrées à TSMC.

Ils ont pris des engagements de commande importants, un processus qui hante désormais leurs résultats. À l’autre extrémité du spectre, presque toutes les petites entreprises de puces en démarrage que nous connaissons n’ont jamais envisagé de travailler avec quelqu’un d’autre que TSMC pour l’avant-garde.

L’activité de fonderie de Samsung n’est pas facile à travailler pour les petites entreprises, le service client n’est pas leur principal argument de vente. Ces entreprises vivent déjà dans un monde où TSMC est la seule option, et elles en paient le prix fort, avec une autre augmentation de 20 % à venir. Cela laisse un grand groupe au milieu, la fonderie Samsung aurait plus de 100 clients, dont Qualcomm est le plus grand. Même si la plupart de ces entreprises travaillent probablement également avec TSMC, perdre Samsung en tant que fonderie causerait beaucoup de douleur. Cela entraînerait probablement des retards de production et des augmentations significatives des coûts, c’est-à-dire des perturbations.

Rien de tout cela n’est figé. Beaucoup de choses pourraient changer. Samsung pourrait apporter les changements organisationnels dont il a besoin pour décoller les améliorations de son processus de fabrication. Ils pourraient obtenir des subventions des gouvernements coréen et américain pour « les encourager » à rester.

Plus loin, Intel pourrait éventuellement changer sa fabrication et ensuite comprendre le service client. Mais après deux ans où tout le monde a été constamment surpris de découvrir à quel point la chaîne d’approvisionnement des semi-remorques est fragile, le moment est venu pour l’industrie de commencer à analyser des scénarios et à planifier des mesures d’urgence.