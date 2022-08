Microsoft prévoit d’unifier Surface Pro et Surface Pro X sous un seul produit

La Surface Pro X est arrivée sur le marché en 2019 pour renforcer l’engagement de Microsoft sur le marché ARM. L’appareil a conservé l’essence de la gamme Surface Pro, mais a modernisé un design resté inchangé depuis 2015. En parallèle, ceux de Redmond ont lancé Surface Pro 7, mettant à jour le processeur Intel et conservant le design habituel.

Un an et demi plus tard, Surface Pro 8 rafraîchissait le design de la gamme Pro et l’assimilait à celui de Surface Pro X. Dès lors, Microsoft proposait deux produits différents dont la seule différence résidait dans l’architecture du processeur… Jusqu’à présent, car la département dirigé par Panos Panay a d’autres projets pour cette gamme de produits.

Surface Pro 9 aura deux variantes : Intel et Qualcomm

Ainsi, Microsoft propose que la Surface Pro X disparaisse et soit proposée comme une variante de plus de la Surface Pro qui touche à ce moment-là. Dans ce cas, la société devrait présenter la Surface Pro 9 entre septembre et octobre, et au lieu de présenter une nouvelle génération de Surface Pro X, nous aurons une variante ARM de la Surface Pro 9.

Ce mouvement renforce l’engagement de Microsoft envers l’architecture ARM main dans la main avec Qualcomm, puisque la variante sera incluse sous le produit principal, au lieu d’aller séparément.

Dans tous les cas, les utilisateurs verront une amélioration significative de l’autonomie. Dans le cas d’Intel, les processeurs Alder Lake de 12e génération introduiront les avantages de Big.LITTLE en mélangeant des cœurs puissants et des cœurs efficaces (8 efficaces et 2 puissants, dans ce cas). Du côté de Qualcomm, les avantages de l’architecture ARM incluent, par défaut, une durée de vie de la batterie plus longue.

Pour le lancement, Zack Bowden Il nous a également fait savoir que nous aurons une nouvelle itération du Surface Laptop, bien que pour le moment les nouvelles qui viendront avec cet appareil soient inconnues. Ce qui est exclu, c’est le lancement d’un nouveau Surface Duo cette année.