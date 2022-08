Mettez-vous en forme : 5 vélos stationnaires avec des fonctions intelligentes

Si à ce stade, vous n’avez toujours pas rempli vos résolutions du Nouvel An, ne vous inquiétez pas, car c’est généralement la chose la plus courante au monde. La fin de l’été et le retour à la routine est le cadre idéal pour se donner une nouvelle opportunité après la réinitialisation. Si votre objectif pour ce 2022 était de vous mettre en forme, ne manquez pas ces vélos stationnaires avec une touche technologique.