Tout est prêt pour le lancement d’Artemis 1 sur la Lune : quand le voir et ce qu’il faut savoir

L’homme se prépare à (re)conquérir la Lune. Le 29 août, décollage de la mission historique Artemis 1 vers le satellite. Voici tout ce que vous devez savoir.

Nous voilà. La mission Artemis qui ramènera l’homme sur la Lune, 50 ans après le programme Apollo, s’apprête à démarrer avec un premier vol d’essai sans pilote historique. Si tout se passe selon les plans de la NASA, en fait, à 14h33, heure italienne, le lundi 29 août, la gigantesque fusée lanceur Space Launch System (SLS) de 61 mètres – la plus grande et la plus puissante jamais construite – et le vaisseau spatial Orion sortiront de le Pad 39B du Kennedy Space Center à Cap Canaveral (Floride), pour lancer l’une des aventures les plus passionnantes de l’exploration spatiale. Comme indiqué, Artemis 1 est un vol de démonstration, sans astronautes, mais il jettera les bases d’Artemis 2 avec des humains à bord (attendu dans quelques années) et d’Artemis 3, grâce auquel la première femme et la première personne noire. De plus, le programme Artemis vise non seulement à ramener l’homme sur la Lune, mais vise à l’y faire rester, en lançant les projets qui conduiront à la construction d’une station spatiale en orbite de la Lune et de la première colonie sur la Satellite. Mais pas seulement. Toute l’expérience accumulée et la technologie testée dans le programme Artemis seront en effet exploitées pour l’objectif le plus ambitieux de la nouvelle course à l’espace : la conquête de Mars, attendue au milieu des années 1930. Mais pour atteindre cet objectif complexe, il est essentiel que le programme Artemis démarre du bon pied. Voici ce que vous devez savoir sur la première mission.

Quand Artemis 1 sera-t-il lancé et où le voir

Comme indiqué, le lancement (pour le moment) est prévu à 14h33 heure italienne le lundi 29 août, ce qui coïncide avec le début de la première fenêtre de deux heures (ferme à 16h33). Si dans ce premier intervalle de temps le SLS n’a pas pu effectuer le décollage, c’est-à-dire se détacher de la plateforme de lancement, la NASA a prévu deux autres créneaux à proximité : le 2 septembre avec une fenêtre entre 19h48 et 21h48 et le 6 septembre avec fenêtre entre 00h12 et 02h12, toujours heure italienne. Si pour une raison quelconque – comme le mauvais temps – même à ces occasions, le lancement n’a pas pu être effectué, l’agence aérospatiale américaine a encore une plage de dates jusqu’au milieu de 2023. Pour le moment, cependant, la météo donne environ 70 pour cent de beau temps pour le lundi 29, donc, s’il n’y a pas de problèmes de nuages, de pluie et d’activité électrique de la foudre (tous facteurs qui peuvent perturber les systèmes de fusée), le compte à rebours doit être effectué dès le début de la première fenêtre utile. Il sera possible de suivre la retransmission en direct du lancement d’Artemis 1 sur NASA TV, sur la Web TV de l’ESA et sur de multiples pages sociales dédiées à la diffusion scientifique, commentée par des experts qui débuteront la diffusion plusieurs heures avant le décollage. La chaîne officielle de l’Agence spatiale européenne et la NASA commenceront à couvrir à partir de 12h30 le 29 août.

Combien de temps durera la mission Artemis 1

La mission aura une durée totale d’environ 40 jours ; 42 s’il part le 29 août ou le 6 septembre, 39 s’il part le 2 septembre. La fusée SLS et le vaisseau spatial Orion seront testés à la limite de leurs capacités, précisément parce que, comme il n’y a pas d’équipages humains, la NASA voudra être absolument sûre de la sécurité du vol, en vue de vols avec des astronautes. Si toutes les étapes liées au décollage, au largage des différents étages et au bon positionnement sont réalisées, la sonde Orion (débarrassée du très lourd SLS) entrera sur l’orbite de la Lune le 7 septembre à 15h00, 10 jours avant le départ. Les ingénieurs de la NASA ont prédit une orbite particulière (appelée Distant Retrograde Orbit ou DRO) dans laquelle le vaisseau spatial orbitera autour du satellite opposé à celui de la Lune autour de la Terre. Grâce à cette orbite, Orion se trouvera à seulement 100 kilomètres de la surface lunaire au point le plus proche et à environ 70 000 kilomètres au point le plus éloigné ; cela en fera le véhicule conçu pour accueillir un équipage humain ayant atteint le point le plus éloigné de la Terre. Apollo 13, en effet, dans son périlleux pèlerinage dans l’espace est allé jusqu’à 400 mille kilomètres de notre planète, pour ramener les astronautes sains et saufs ; Orion atteindra plutôt environ 450 000 kilomètres. Si tout se passe comme prévu, le splashdown de la capsule de retour aura lieu à 16h53, heure italienne, le 10 octobre. La rentrée dans l’atmosphère se fera à la vitesse folle de 39 500 kilomètres à l’heure et le bouclier thermique du véhicule atteindra 2 800°C, comme l’indique space.com.

Les objectifs d’Artemis 1

Naturellement, au cours de la mission, non seulement la sécurité générale et la capacité de décoller, de contourner la Lune et de rentrer dans le vaisseau spatial seront testées, mais également plusieurs expériences technologiques importantes seront réalisées. Par exemple, des mannequins seront hébergés à bord d’Orion pour évaluer les niveaux de rayonnement absorbés par le corps humain pendant le voyage et pour tester l’efficacité d’un gilet de protection spécial. Un système de communication innovant basé sur l’IA appelé Callisto sera également testé, ce qui devrait permettre aux astronautes plus d’indépendance lorsqu’ils se retrouvent seuls « parmi les étoiles ». 10 cubesats (petits satellites) seront également lancés qui étudieront principalement les conditions de l’orbite lunaire, même si un sera envoyé pour analyser un astéroïde. Ce ne sont là que quelques-uns des objectifs d’Artemis 1, le jalon qui permettra à l’homme de retourner sur la lune après plus d’un demi-siècle. La NASA a déjà sélectionné des sites d’alunissage candidats pour Artemis 3.