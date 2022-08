Des documents divulgués suggèrent que Nvidia RTX 4090 est en production, sera la première carte Lovelace à arriver

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nous savons que le lancement des premières cartes RTX 4000, ou carte, est probablement dans moins de deux mois. Il y a eu beaucoup de rumeurs et de spéculations sur certains des GPU haut de gamme de Lovelace, mais sont-ils réellement en production ? Selon des documents divulgués, au moins une des gammes de nouvelle génération de Nvidia est en cours de fabrication. Fait intéressant, il s’agit du RTX 4090, dont on disait auparavant qu’il était le premier de la série à arriver, et peut-être le seul à atterrir cette année.

Les documents, qui proviendraient d’une usine chinoise de fabrication de cartes graphiques, ont été repérés sur Baidu par @harukaze5719. Ils semblent montrer quatre créneaux de production pour le RTX 4090 ainsi qu’une date du 16 août, probablement la date de début de la production. La dernière colonne indiquant la date à laquelle ils seront prêts est coupée, bien qu’il soit possible de voir que le mois est en baisse en août.

Il y a quelques caractéristiques dans le document. Le RTX 4090 est répertorié comme utilisant le GPU AD102 et 24 Go de VRAM, ainsi que quatre sorties d’affichage composées de trois DisplayPorts et d’un HDMI. Cependant, la colonne indiquant le nombre de planches produites est vide.

Nous avons entendu de nombreuses rumeurs sur le RTX 4090, notamment des affirmations selon lesquelles il pourrait être deux fois plus rapide que le RTX 3090, avec 56 % de cœurs CUDA en plus que son prédécesseur.

Bien que de telles fuites doivent toujours être prises avec une forte dose de sel, cela correspond aux rumeurs précédentes d’Ada Lovelace. En mai, le leaker régulier Kopite7kimi a déclaré que le RTX 4090 serait lancé en premier, suivi du RTX 4080, puis du RTX 4070.

Choisissez B. Confirmé. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 29 mai 2022

Il y avait aussi la réclamation d’un autre leaker prolifique, Greymon55, qui a déclaré en juillet que le RTX 4090 serait le seulement La carte Lovelace sera lancée cette année, le reste de la gamme – ceux avec des GPU sous l’AD102 – arrivant après 2022.

AD102:2022

AD103/104/106:2023 – Greymon55 (@greymon55) 15 juillet 2022

La série RTX 4000 devrait être annoncée en septembre au GTC et atterrir en octobre. Nvidia continue de réduire les prix de ses cartes de la génération actuelle alors qu’elle cherche à liquider les stocks avant le lancement de leurs successeurs, de sorte que les joueurs sont désormais confrontés au dilemme de savoir s’ils doivent acheter maintenant ou attendre Lovelace.

Une autre rumeur RTX 4000 cette semaine a affirmé que les caractéristiques RTX 4080 avaient été révisées. On dit maintenant que la carte comporte 16 Go de mémoire GDRR6X à 23 Gbps, plus rapide qu’on ne le pensait auparavant, et un TBP de 340 W.