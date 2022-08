Ce qu’Apple présentera (en plus de l’iPhone 14) lors de la keynote du 7 septembre

Apple présentera l’iPhone 14 le 7 septembre, mais l’événement ne verra pas seulement l’annonce du nouveau smartphone de la pomme : voici tout ce que l’on attend de la keynote.

Ça y est : cette année encore le moment est venu de découvrir la nouvelle gamme d’iPhones avec la traditionnelle keynote d’Apple prévue le 7 septembre. Le véritable protagoniste de cette présentation sera bien évidemment lui : l’iPhone 14 qui devrait voir cette année les principales améliorations de ses modèles phares, à savoir les Pro et Pro Max.Mais la keynote ne sera pas composée uniquement de l’iPhone, bien au contraire. Voici donc tout ce que nous attendons de la présentation du 7 septembre.

iPhone 14

Cette année, pour voler la vedette de la présentation des nouveaux iPhones, ce seront les modèles 14 Pro et 14 Pro Max, c’est-à-dire le haut de gamme de l’offre Apple dans le domaine des smartphones. Selon les rumeurs, seuls ces modèles seront mis à jour vers le nouveau processeur A16 et prendront en charge des fonctions telles que l’affichage permanent (c’est-à-dire que l’écran affichera toujours certaines informations même lorsqu’il est verrouillé) et feront disparaître l’encoche au profit de découpes plus petites. pour la caméra frontale et les capteurs. Pour compléter le tout, une caméra arrière de 48 mégapixels avec un capteur plus grand, un élément qui confirme l’approche photo/vidéo de ces modèles haut de gamme. Quant à l’iPhone 14 « classique », il devrait cependant monter le processeur A15 actuel mais profiter d’un écran plus grand de 6,7 pouces. Tous les modèles devraient avoir une lentille frontale améliorée avec autofocus. Nous n’avons pas oublié l’iPhone 14 Mini : cette année, il n’y en aura probablement pas.

Apple Watch Série 8

Comme le veut la tradition, les nouveaux modèles Apple Watch arriveront également avec les iPhones. La gamme principale se poursuivra avec l’introduction de la série 8, qui comportera le nouveau processeur S8 mais ne représentera pas une énorme révolution pour la gamme. Une nouveauté très attendue est le capteur de température corporelle qui permettra à la smartwatch de nous avertir lorsque nous avons de la fièvre. Parallèlement à la Series 8, Apple annoncera également le nouveau modèle SE, qui remplacera l’Apple Watch Series 3 et embarquera le processeur S8, et une nouvelle Apple Watch « Pro », dédiée aux sportifs de sports extrêmes et dotée d’un écran de près de 2 pouces.

AirPod Pro

Les AirPods Pro n’ont pas été mis à jour depuis leur lancement en 2019, donc sur la scène du keynote de septembre, nous avons pu voir quelques nouvelles également du point de vue audio. Le deuxième modèle d’écouteurs antibruit devrait changer de design pour ressembler au Beats Fit Pro, ce qui leur ferait abandonner la « tige » classique au profit d’un meilleur ajustement. Ils pourraient être équipés de capteurs dédiés au fitness et prendre en charge l’audio sans perte, mais aussi d’un nouveau boîtier équipé d’un petit haut-parleur pouvant émettre un son lorsque nous recherchons les écouteurs via l’application Où est.