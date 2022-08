Des esprits rouges spectaculaires illuminent le désert du Chili : quels sont ces phénomènes incroyables

Un scientifique et photographe de l’Observatoire européen austral (ESO) a immortalisé de magnifiques sprites rouges dans le désert d’Atacama. Voici ce qu’ils sont.

Sprites rouges sur le désert d’Atacama (récolte). Crédit : Zdenek Bardon / ESO

Parmi les phénomènes atmosphériques les plus curieux et les plus spectaculaires figurent les soi-disant red sprites ou red ghosts (red sprite en anglais), des décharges électriques similaires à la foudre commune qui se projettent vers le haut depuis les nuages ​​au lieu de se diriger vers le sol. Habituellement, ils forment de grands groupes « tentaculaires » et leur principale caractéristique réside dans l’incroyable couleur rouge rubis. Ce sont des phénomènes insaisissables et n’ont été étudiés que depuis peu de temps; ce n’est pas un hasard si lorsqu’un photographe chanceux parvient à les immortaliser, les clichés deviennent immédiatement viraux sur les réseaux sociaux, remportant souvent des prix prestigieux et faisant la une des journaux traitant de science. Le cas le plus récent est celui de la photographie spectaculaire de Zdenek Bardon, scientifique de l’Observatoire européen austral (ESO), qui a capturé les sprites rouges tels qu’ils se détachaient dans le désert aride d’Atacama au Chili. certains des centres d’observation astronomique les plus importants se trouvent ici.

Crédit : Zdenek Bardon / ESO

La photo que vous voyez ci-dessus a été capturée par la plate-forme de télescope de 3,6 mètres de l’ESO sur le Cerro La Silla, une montagne culminant à 2 400 mètres au cœur de la partie sud du désert. Précisément à cause de la hauteur et de la distance, sur la photo de Bardon les sprites rouges apparaissent bas sur l’horizon, mais en réalité ces phénomènes se produisent entre 50 et 90 kilomètres d’altitude. Comme l’explique l’ESO dans un communiqué de presse, les sprites rouges sont « une forme insaisissable de foudre qui se produit bien au-dessus des nuages ​​d’orage », qui décharge de l’électricité dans la haute atmosphère. « En plus de se produire beaucoup plus haut dans le ciel que les éclairs normaux – explique l’Observatoire européen austral – ils sont plus froids que les éclairs blancs que nous voyons habituellement et semblent beaucoup plus faibles ».

La couleur indiquée est rouge vif, surtout dans la partie supérieure, tandis que dans la partie inférieure, elle peut tendre vers le violet et le violet, parfois bleuté. Les sprites rouges ont une apparence de méduse qui les rend assez étrangers, alors que dans certains cas, ils ressemblent à des rangées d’arbres nus. Selon les experts, la décharge électrique à la base des sprites rouges est générée en raison de l’ionisation des gaz présents dans l’atmosphère, qui sont « enflammés » par le passage des rayons cosmiques.

Comme indiqué, les sprites rouges sont des phénomènes plutôt difficiles à voir, à tel point que les premières preuves photographiques ne remontent qu’à 1989, grâce à des scientifiques de l’Université du Minnesota. Avant cela, les observations avaient souvent été confondues avec des mythes urbains ou des « bavures ». Le cliché de Bardon est particulièrement saisissant aussi parce qu’il montre l’airglow ou luminescence nocturne, un voile de lumière verdâtre émis par l’atmosphère terrestre, produit par la photoionisation des gaz atmosphériques par les rayons solaires. Pour ce phénomène, le ciel n’est jamais totalement noir. Bardon a également capturé un météore spectaculaire, clairement visible sur le côté gauche de la photo. Les spectaculaires esprits rouges photographiés dans le ciel de Lombardie par l’astronome et astrophotographe suisse Roger Spinner, alors qu’il était à l’Observatoire de Montsevelier, ont récemment fait la une de l’actualité internationale.