Conférence Xbox à la Gamescom 2022 aujourd’hui: à quelle heure commence-t-elle, combien de temps dure-t-elle et comment regarder en direct en ligne

Si vous pensiez que la Gamescom 2022 était terminée, vous vous trompez lourdement. Aujourd’hui, c’est au tour de Microsoft/Xbox et leur conférence sera la plus longue de toutes, puisqu’elle couvrira la quasi-totalité de l’après-midi. Il commencera à l’heure du déjeuner et se poursuivra jusqu’à la tombée de la nuit. Comme nous ne voulons pas que vous la manquiez, nous vous dirons quelle heure il est, combien de temps elle dure, comment la regarder en ligne et à quels jeux vous pouvez vous attendre.

Grounded, Lies of P et Sea of ​​​​Thieves, quelques-uns des jeux que nous verrons cet après-midi lors de la conférence Xbox à la Gamescom 2022

Calendrier des événements Xbox à la Gamescom 2022

Contrairement à ce qui a été vu dans d’autres conférences, Xbox s’engage sur une très longue journée au cours de laquelle toute l’actualité sortira tout au long de l’après-midi. Concrètement, l’espace durera 6 heures. Il commencera à 14h00 (heure de la France) et durera jusqu’à 20h00. Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis. Vous pouvez le regarder en direct sur la chaîne Xbox officielle sur YouTube.

Tous les jeux confirmés

Bien que nous ne puissions pas exclure qu’il y ait des surprises et des nouvelles au-delà de la roadmap, Microsoft a récemment confirmé tous les jeux que nous verrons tout au long de cet après-midi.

Simulateur de vol Microsoft

Un conte de peste : Requiem

Sea of Thieves

fondé

Le coup de feu renaît

Mensonges de P

Élevé sur la vie

Sous les vagues

Planète de Lana

Légendes Minecraft

L’âge des empires 4

Le repentir

Indépendamment de ce que nous réserve la journée d’aujourd’hui, la Gamescom 2022 se poursuivra demain, vendredi 26 août avec l’Awesome Indies Showcase, un événement axé, comme son nom l’indique, sur les jeux indépendants. Dans ce lien, vous avez tous les détails.

