Le Pakistan va taxer les GPU entièrement basés sur la VRAM

WTF ? ! Les prix des cartes graphiques baissent enfin après environ deux ans de conditions de marché insensées. Cependant, le gouvernement pakistanais envisage de les faire remonter quelque peu avec ce qui pourrait s’avérer être un système fiscal très inégal.

La Collectorate of Customs du Pakistan a annoncé la semaine dernière de nouveaux plans pour ses taxes sur les cartes graphiques PC importées. La décision est censée contrer les importateurs qui dévaluent les GPU pour contourner les douanes et les taxes.

Au lieu d’évaluer les cartes individuellement, le Pakistan évaluera chaque GPU en fonction uniquement de sa VRAM. Le Collectorate a publié un tableau des valeurs (en $) sur lesquelles il prélèvera sa taxe de 36% en roupies pakistanaises, classées pour des quantités de VRAM allant de 4 Go à 24 Go.

Par exemple, le nouveau système suppose une valeur de 196 $ pour un GPU de 8 Go. Les taux de change actuels portent cela à Rs. 42 561, et la taxe de 36% ajoute Rs. 15 321,96.

Certes, il peut être difficile de faire la différence entre les GPU à moins de suivre les classements de référence. Les noms que les fabricants donnent aux cartes prêtent souvent à confusion. Pour un agent des douanes qui examine les boîtiers GPU, la VRAM est peut-être le nombre le plus facile à indiquer qui indique en quoi ils diffèrent, mais cela ne dénote certainement pas leur classement. Le nouveau plan pourrait taxer certains GPU plus que d’autres produits plus puissants.

Le système pakistanais pourrait taxer un GPU phare vieillissant comme le Titan RTX de 24 Go beaucoup plus élevé que le 3070 plus puissant. Il convient de noter en particulier le RTX 3060 de milieu de gamme de 12 Go, qui déclencherait le même devoir que le RTX 3080Ti beaucoup plus costaud, qui a également 12 Go de VRAM. Le 3070 – généralement un rang au-dessus du 3060 – n’a que 8 Go.

Cela va sans parler des valorisations statiques qui pourraient convenir à certaines cartes mais dévaluer fortement les GPU haut de gamme, ce que les autorités pakistanaises tentent d’éviter. Le collecteur évalue une puce de 12 Go à 328 $ – un match pour le PDSF de 330 $ du 3060. Cependant, la valorisation maximale est de 540 $ pour un GPU de 24 Go, soit à peine plus du quart du PDSF de 2 000 $ du 3090 Ti de 24 Go.

Essayer d’établir un certain ordre avec les droits d’importation est compréhensible. Malheureusement, comparer la valeur des GPU est plus compliqué qu’il ne devrait l’être. Quelle est la probabilité que les douaniers fondent leurs décisions sur des classements de performance réels ?