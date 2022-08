Microsoft To-Do inclut désormais du texte enrichi et plus de widgets sur Android

Petit à petit, le gestionnaire de tâches de Microsoft, To-Do, prend sa propre identité et s’éloigne du design qu’avait Wunderlist. Cette fois, Microsoft To-Do est mis à jour sur Android en incorporant un éditeur de texte enrichi, des suggestions dans les listes, des améliorations dans les widgets et bien plus encore. Ensuite, nous vous montrons toutes les nouvelles qui sont venues avec cette mise à jour sur Android.

Quoi de neuf dans la dernière mise à jour To-Do sur Android

Personnalisation des widgets. Les utilisateurs d’Android peuvent désormais personnaliser le widget To Do avec des options telles que l’opacité et la taille de la police. De plus, l’application vous permet d’afficher ou de masquer les tâches terminées ou les détails supplémentaires de chaque rappel.

Texte enrichi pour les notes. Les notes Microsoft To Do prennent désormais en charge l’édition de texte enrichi, permettant aux utilisateurs d’insérer des titres et des sous-titres, de surligner du texte en gras, en italique et en soulignant, d’ajouter des listes à puces ou numérotées et d’insérer des liens hypertexte. Une capture d’écran montrant l’éditeur de texte enrichi dans Microsoft To Do pour Android

Suggestions automatiques pour les listes. Microsoft To Do sur Android prend désormais en charge les suggestions intelligentes, ce qui facilite la création de listes de courses ou autres. Veuillez noter que les suggestions intelligentes sont activées par défaut pour la liste de courses uniquement et que vous devez les activer manuellement pour toutes les autres listes.

Thème spécial de She Hulk.

Certaines de ces nouvelles fonctionnalités sont déjà disponibles sur iOS. Par exemple, le texte enrichi peut déjà être utilisé dans l’application sur le système d’exploitation Cupertino. Malheureusement, les widgets sont plus limités sur iOS.