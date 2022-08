Le pack du 30e anniversaire de Mortal Kombat s’annonce comme un rien

Facepalm : Mortal Kombat fêtera ses 30 ans plus tard cette année. On pourrait penser qu’il y aurait de grands projets pour honorer l’une des franchises de jeux de combat les plus influentes – et controversées – de l’histoire, mais selon une fuite récente, cela ne semble pas être dans les cartes.

Une liste de précommande pour un pack ultime du 30e anniversaire de Mortal Kombat a récemment fait surface sur le portail britannique d’Amazon. Au prix de 29,99 £ (environ 35 $), l’offre comprend Mortal Kombat 11 Ultimate et le film Mortal Kombat 2021 en 4K Ultra HD – le tout enfermé dans un SteelBook de collection.

Et bien, c’est à peu près tout.

Pour une franchise avec une histoire aussi riche, c’est terriblement décevant. Aurait-il été si difficile pour NetherRealm Studios de créer des remakes du premier ou des deux premiers jeux de la série pour les plates-formes modernes, ou de jeter aux fans quelques autres os?

Mortal Kombat est sorti dans les salles d’arcade le 8 octobre 1992, avec des graphismes numérisés « réalistes », une violence extrême et des niveaux de gore sans précédent pour l’époque. Les amateurs d’arcade l’ont mangé, faisant de Mortal Kombat le deuxième jeu d’arcade le plus rentable l’été suivant derrière NBA Jam (également de Midway). Une grande campagne de marketing baptisée Mortal Monday a été créée pour la sortie de la console de salon (Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy et Game Gear) le 13 septembre 1993.

Mortal Kombat a suscité une tonne de controverse. En fait, il a été mis en évidence aux côtés d’autres titres controversés comme Night Trap lors d’audiences gouvernementales sur la violence dans les jeux vidéo et la corruption de la société, ce qui a conduit à la création éventuelle du Entertainment Software Rating Board (ESRB) pour attribuer des classifications d’âge et de contenu aux jeux.

La franchise a engendré une longue liste de suites principales, la dernière étant Mortal Kombat 11 en 2019. Nous avons également eu quelques films Mortal Kombat et même un album de musique de 10 pistes. Le MK original a été intronisé au World Video Game Hall of Fame dans le cadre de la classe 2019 aux côtés d’autres classiques comme Super Mario Kart et Microsoft Solitaire.