L’iPhone 14 en vaudra-t-il la peine ? Fonctionnalités et mises à niveau de pesage, tarification, plus

L’événement iPhone 14 approche rapidement avec la gamme de cette année qui devrait inclure un certain nombre de mises à niveau et de modifications. Bien qu’il soit facile de se laisser emporter par l’excitation d’un nouvel iPhone, une question importante à considérer est « l’iPhone 14 en vaudra-t-il la peine? » Suivez-nous pour obtenir de l’aide pour obtenir votre réponse.

Que vous trouviez ou non que l’iPhone 14 vaille la peine d’être mis à niveau, cela dépendra de l’importance et de la valeur que vous accordez aux changements et aux fonctionnalités – ou peut-être simplement d’avoir la dernière technologie. Mais il y a autre chose à considérer cette année, Apple pourrait augmenter le prix des nouveaux iPhones Pro d’environ 100 $.

L’iPhone 14 en vaudra-t-il la peine ?

Améliorations attendues

Découpe en forme de pilule

L’un des plus grands changements à arriver avec l’iPhone 14 est qu’Apple abandonne l’encoche qui a commencé avec l’iPhone X et qui est présente sur les iPhones phares depuis.

La gamme d’iPhone 2022 devrait voir une nouvelle découpe en forme de pilule, un moyen plus minimal de loger la caméra TrueDepth Face ID, les capteurs, etc.

Nouvelles tailles

La gamme iPhone 14 devrait bouleverser ce que nous avons vu ces dernières années. Dans un rapport exclusif de Netcost-security.fr, nous avons révélé qu’Apple abandonne l’iPhone mini et proposera à la place un iPhone 14 Max aux côtés des iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max.

De plus, les modèles Pro devraient avoir des écrans légèrement plus grands.

Mises à niveau de la caméra

L’iPhone 14 comportera également de grandes améliorations à la caméra frontale, selon Actu. Les principaux changements seront des mises à niveau des fonctionnalités de mise au point automatique de la caméra frontale et la mise à niveau de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max à 48 mégapixels, une augmentation par rapport au capteur de 12 mégapixels de l’iPhone 13.

Actu pense également que le système de caméra sera mis à niveau, prenant en charge l’enregistrement vidéo 8K pour la première fois. Pendant ce temps, la bosse de la caméra devrait rester avec les nouveaux iPhones.

Lightning ou USB-C ?

Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait depuis un certain temps sur un iPhone sans port. Cependant, cela ainsi qu’un iPhone USB-C ne sont pas attendus cette année.

Le passage à l’USB-C pourrait se produire en 2023 comme nous l’avons vu prédit par Actu et Bloomberg, mais attendez-vous à ce que la gamme iPhone 14 reste fidèle à Lightning.

Il est possible que Lightning obtienne des vitesses USB 3.0 cette année, mais cette rumeur est vague.

Puce A16 et A15

Fait intéressant, cette année semble être la première qu’Apple apporte une stratégie de puce différente à la gamme d’iPhone.

Historiquement, tous les nouveaux iPhones annoncés reçoivent la toute dernière puce de la série A d’Apple, mais cette année, Apple ne devrait proposer l’A16 que dans l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Cela indiquerait que les iPhone 14 et 14 Max conserveraient la même puce A15 que toute la gamme iPhone 13.

Il est difficile de savoir quelle amélioration des performances Apple pourra apporter avec la puce A16, le temps nous le dira.

ID tactile ?

Les premières rumeurs sur l’iPhone 14 indiquaient qu’Apple apporterait le Touch ID sous-affichage à l’iPhone 2022, mais cela ne semble plus se produire.

Un rapport récent de Ming-Chi Actu indique qu’Apple a dû retarder le Touch ID sous-affichage – peut-être même au-delà de 2023. Cela indique que l’iPhone 14 conservera Face ID comme identification biométrique.

Augmentation du prix?

Normalement, Apple maintient le prix de la nouvelle gamme d’iPhone à peu près le même que celui des modèles précédents (lors de leur lancement initial). Cependant, un changement cette année dans des conditions économiques difficiles pourrait être une augmentation des prix.

Ming-Chi Actu a récemment prédit que l’iPhone 14 Pro et Pro Max coûteraient environ 100 $ de plus cette année. Cependant, c’est délicat car nous nous attendons à ce qu’Apple abandonne l’iPhone mini et présente le 14 Max cette fois-ci.

En savoir plus sur tout cela dans l’article de mon collègue Chance :

Baisse de prix sur l’iPhone 13

Comme c’est toujours le cas, dès qu’Apple lance la gamme iPhone 14, les prix de l’iPhone 13 (et 12, etc.) baissent. Et les opérateurs proposent souvent des promotions intéressantes sur les iPhones d’un an.

N’oubliez pas d’inclure cela dans votre formule pour déterminer si l’iPhone 14 en vaudra la peine pour vous.

L’iPhone 14 en vaudra-t-il la peine – récapitulation

En fin de compte, décider de l’importance des fonctionnalités / modifications de l’iPhone 14 vous décidera « l’iPhone 14 en vaudra-t-il la peine? »

Une question de clarification à vous poser est qu’après la fin du battage médiatique initial pour l’achat d’un nouvel iPhone, quelle différence les fonctionnalités et les changements ci-dessous apporteront-ils réellement dans votre vie quotidienne ?

Découpe en forme de pilule

Mises à niveau de la caméra

Nouvelles tailles (iPhone 14 Max et légèrement plus grand pour 14 Pro et Pro Max)

A16 pour les modèles Pro et Pro Max, A15 pour les modèles non Pro

Augmentation de prix possible sur les nouveaux modèles Pro et baisse de prix sur les modèles précédents

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous déjà prêt à acheter un iPhone 14 ? Attendrez-vous de voir toutes les spécifications et les prix ? Savez-vous déjà que vous ne ferez pas de mise à niveau ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre guide pour répondre à la question « Est-ce que l’iPhone 14 en vaudra la peine? »

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :