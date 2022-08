La mise à jour de Quake ajoute le mod classique « Capturer le drapeau »

En bref : Il n’y a pas si longtemps, la capture du drapeau par trois vagues était un mode de jeu populaire dans les jeux de tir à la première personne multijoueurs, un peu comme la bataille royale l’est aujourd’hui. Les deux types de gameplay sont issus de la communauté de modding et grâce à la dernière mise à jour de Bethesda, vous pouvez revivre à nouveau le plaisir de trois vagues CTF.

La quatrième mise à jour pour la version rééditée de Quake inclut le retour du mode de jeu légendaire. Comme le souligne Bethesda, le CTF original à trois ondes a été développé par David « Zoid » Kirsch et sorti en octobre 1996. Le mod a été un succès instantané, incitant id Software à ajouter officiellement le mode à Quake II.

Pour la version mise à jour de Quake, Bethesda a ressuscité neuf niveaux du mod original, notamment McKinley Base, McKinley Station, Spill the Blood et Gloom Castles. Un certain nombre d’améliorations ont également été mises en œuvre, telles qu’un affichage amélioré de l’état du drapeau, un score d’équipe et des effets d’éclairage et de brouillard améliorés sur les cartes.

Bethesda a également ajouté quatre runes de mise sous tension qui apparaissent au hasard sur la carte au début de chaque match. Leurs capacités sont les suivantes :

Rune of Elder Magic: Regeneration – Régénère une partie de la santé et de l’armure perdues chaque seconde, jusqu’à 150

Rune of Hell Magic : Hâte – La plupart des armes tirent deux fois plus vite et la vitesse des projectiles cloués double

Rune of Black Magic : Force – Toutes les armes infligent des dégâts doublés

Rune of Earth Magic: Resistance – Subit la moitié des dégâts de toutes les armes

Le fameux grappin du mod est également de retour. Plus utilitaire qu’arme, on y accède via la molette des armes ou en appuyant sur la touche liée à la hache. Le grappin est un outil efficace pour naviguer rapidement sur les cartes et peut même être utilisé pour infliger des dégâts. Les joueurs avancés peuvent utiliser le grappin pour accélérer la vitesse de saut de lapin.

La quatrième mise à jour est disponible dès maintenant et ne nécessite aucun téléchargement supplémentaire. Quake est disponible avec une remise de 60 % (3,99 $) sur Steam dans le cadre de la vente QuakeCon en cours. L’offre est valable jusqu’au 30 août.