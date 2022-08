Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le développeur Deep Silver Volition a publié les caractéristiques complètes du PC pour le redémarrage de Saints Row. Les exigences ne sont pas trop mauvaises si vous êtes satisfait de l’exécuter à 60 ips en Full HD, mais quiconque souhaite atteindre 1440p ou 4K aura besoin d’un hardware assez costaud, surtout si vous voulez le jouer à 3 840 x 2 160 .

Deep Silver Volition a déjà révélé les exigences minimales en matière de PC de Saint Row il y a quelques mois. Maintenant, il est confirmé ce qui est nécessaire pour différentes résolutions/framerates.

Le strict minimum 1080p @ 30fps demande un Core i3-3240 ou Ryzen 3 1200, GTX 970 ou Radeon RX 480 vieillissant, 4 Go de VRAM et 8 Go de mémoire. C’est le seul paramètre qui autorise DirectX 11 et 50 Go de disque dur plutôt que DirectX 12 et un disque SSD.

Passant à 1080p @ 60fps, les processeurs passent à un Core i7-6700K ou Ryzen 5 1500X, une GTX 1070 ou Radeon RX 5700, 8 Go de VRAM et un surprenant 12 Go de RAM. Il est également recommandé de stocker les 50 Go de données de jeu sur un SSD.

Pour ceux qui ont un moniteur 1440p qui préfèrent 60 ips ou plus, un Core i7-10700K ou Ryzen 5 5600X, 8 Go de VRAM, 16 Go de RAM et un RTX 2080 ou Radeon RX 6700 XT sont recommandés.

Jouer en [email protected] est évidemment très exigeant : un Core i5-12600 ou Ryzen 7 5800X, RTX 3080 Ti ou Radeon RX 6800 XT, 12 Go de VRAM et 16 Go de RAM. Digital Foundry note que le jeu a eu du mal à maintenir 60 images par seconde en 4K pendant les sections du monde ouvert sur son PC Core i7 7700K alimenté par la RTX 3080.

PC Gamer écrit que le nouveau Saints Row aura une foule de paramètres graphiques à son arrivée, y compris l’occlusion ambiante par ray tracing avec quatre préréglages différents.

Beaucoup d’yeux seront sur la façon dont Saints Row est reçu. Il y a eu beaucoup de réactions négatives lorsque les fans ont vu la révélation. Comme GTA, la série est connue depuis longtemps pour sa comédie politiquement incorrecte et son ridicule, qui semblent assez éloignés des personnages branchés de la version redémarrée. Mais Deep Silver Volition a déclaré qu’il ne reculerait pas malgré la haine, et la dernière bande-annonce montre que le jeu ne semble pas se prendre trop au sérieux.