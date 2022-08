5 jeux Switch auxquels j’ai récemment joué et aimé

Espérons que cette association entre Nintendo et MercurySteam Entertainment perdurera et que l’on pourra voir fonctionner avec ce niveau de qualité comme un remake de Metroid Fusion.

Le buffet de rêve de Kirby

Il est sorti il ​​y a quelques jours et est déjà devenu l’un de mes jeux Party préférés pour la Nintendo Switch. Ce titre numérique de HAL Laboratory rappelle assez Fall Guys, bien que le gameplay semble en fait beaucoup plus amusant et original. Il s’agit d’un jeu de course axé sur le multijoueur (local et en ligne) dans lequel nous emmènerons Kirby rouler sur les scènes dans le plus pur style Monkey Ball. L’objectif est simple : atteindre la ligne d’arrivée comme le Kirby qui s’est le plus gavé de fraises.

Je n’attendais pas grand chose de ce jeu, mais j’ai été surpris. Le mode Grand Prix est présenté au joueur sous la forme d’un menu quotidien. Les parcours (c’est-à-dire les circuits et les épreuves) sont choisis au hasard, contrairement au système que l’on voit dans des jeux comme Mario Kart. Chaque jeu comporte deux courses, un mini-jeu bonus et un combat final qui rappelle beaucoup Super Smash Bros, uniquement avec une vue de dessus et avec toujours des fraises comme objectif.

Les mécanismes de Kirby sont parfaitement mis en œuvre dans Kirby’s Dream Buffet. Le jeu est très bien équilibré et les décors sont colorés, créatifs et hautement comestibles. Il coûte environ 15 euros dans l’eShop et est un jeu parfait pour des jeux rapides avec votre partenaire, vos amis ou votre famille.

Dragon Quest XI : Échos d’un passé perdu – Édition définitive

Ce jeu est presque aussi vieux que la Nintendo Switch elle-même, bien que cette édition soit sortie en 2019. Je n’y ai pas joué à l’époque, et récemment j’ai décidé de l’essayer. Ce sera un jeu classique, avec des mécanismes qui pourraient sembler un peu vieux et une conception d’interface utilisateur qui peut en alarmer plus d’un. Cependant, pour moi, ce fut le coup de foudre. C’est peut-être l’un des jeux les plus sous-estimés pour cette console.

Le onzième volet de Dragon Quest est très continu avec sa saga. Son histoire n’est pas non plus la plus élaborée au monde, mais ses personnages, ses graphismes et son monde complexe sont une démonstration de ce que c’est que de jeter les valeurs de production d’un jeu vidéo. Rien que pour la musique, les personnages d’Akira Toriyama et la complexité de chaque ville du monde, ça vaut le coup de l’essayer même sur Switch, où graphiquement ça a l’air génial.

vivre en vie

Live A Live est sorti au Japon en 1994 pour la Super Famicom, mais n’est jamais sorti en Occident. Son remake arrive près de 30 ans plus tard, et nous a fait comprendre beaucoup de choses sur le genre.

Live A Live est un jeu expérimental. C’est à mi-chemin entre un JRPG et un roman visuel. Ils nous y montrent sept histoires indépendantes, chacune dans un laps de temps différent. Les histoires sont vraiment courtes. Les batailles de grille sont simplement anecdotiques. Cependant, le jeu nous a permis de voir que de nombreux JRPG qui sont tombés entre nos mains ont été inspirés par ce travail. Sans aller plus loin, Live A Live est la graine qui a donné naissance à Octopath Traveler —ainsi que bien d’autres—, et probablement la raison pour laquelle j’ai été encouragé à essayer cette œuvre culte des années 90. Avec la grâce que ce jeu est bien plus audacieux qu’Octopath et les autres titres qui s’en abreuvent. Cependant, certaines personnes qui ont joué l’original en japonais affirment que sa langue a été édulcorée et légèrement infantilisée.

De tous les jeux dont je vais vous parler dans cet article, celui-ci est sans aucun doute le plus personnel. Live A Live n’est pas pour tout le monde. Je suis tombé amoureux du design HD-2D, de la musique et de la narration. Si vous voulez l’essayer, je vous recommande d’essayer la démo dans l’eShop. Si vous êtes convaincu, la version complète vous permettra de reprendre le jeu au même point où vous l’avez laissé.

Shin Megami Tensei V

Je le reconnais. J’ai joué à Pokémon toute ma vie, mais je n’ai jamais donné une chance à un « Megaten ». Cependant, à partir de maintenant, Atlus peut compter sur mon argent chaque fois qu’ils pensent à sortir un jeu de cette franchise.

En quelques heures, SMTV est devenu mon jeu préféré de l’année. Je pense avoir passé plus de 80 heures au total, et je n’exclus pas d’y rejouer à l’avenir.

Son principe est simple. Nous nous mettons aux pieds d’un étudiant qui vit dans une ville de Tokyo dans laquelle des événements étranges ne cessent de se produire. En un clin d’œil, nous nous retrouverons aux Enfers —plus perdus que Wally dans le Wanda Metropolitano—. Afin de survivre, un mystérieux Protoscuro va proposer de fusionner avec nous, ne formant qu’une seule créature. Peu de temps après, nous serons informés de ce qui s’est passé avec dans notre monde, mais au compte-drops. Le développement est lent, mais l’histoire est vraiment bonne et le rythme auquel elle nous est présentée a du sens.

Dans le monde souterrain (ou Da’at), notre Nahobino devra se battre pour survivre en combattant des démons de toutes sortes et en les recrutant dans des négociations hilarantes. La conception des villes est elle-même des donjons. La carte est volontairement indescriptible, vous devez donc explorer et comprendre comment vous rendre aux différents points clés.

Cependant, ce qui rend Shin Megami Tensei V génial, ce sont les combats. Le jeu a le meilleur système de combat au tour par tour que j’ai jamais vu dans un jeu vidéo. Les mécanismes sont très faciles à saisir, mais le jeu ne vous facilite pas la tâche. Pour chaque date importante, il sera temps de recruter de nouveaux démons, ainsi que de fusionner avec leurs essences pour changer nos forces, faiblesses ou apprendre leurs mouvements. Ceci, ajouté au fait que vous pouvez fusionner des démons pour obtenir de nouvelles créatures, me fait recommander ce jeu oui ou oui si vous êtes fan de Pokémon.