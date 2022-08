Le prototype AirPower a démontré son « fonctionnement » par les YouTubers de la technologie

Tech YouTuber Luke Miani a réussi à mettre la main sur trois prototypes Apple AirPower et à en faire la démonstration, quoique brièvement! La chaîne 91Tech a fait de même.

Les vidéos fournissent une démonstration très graphique de la raison pour laquelle Apple a été contraint d’abandonner très publiquement le projet…

L’histoire d’Air Power

D’abord annoncé en septembre 2017 pour une livraison début 2018, c’est plus d’un an après la date promise qu’Apple a dû finalement s’avouer vaincu. AirPower n’a pas seulement été retardé, il ne rêvait pas de Cupertino, il était officiellement inexistant.

Il est peu probable que nous sachions jamais toute l’histoire de la raison pour laquelle Apple a promis un produit qu’il n’a finalement pas été en mesure de livrer. Ce que nous pouvons conclure en toute sécurité, c’est que cela a fonctionné dans un environnement de laboratoire, à quel point Apple a décidé qu’il était correct de l’annoncer, mais a ensuite été surmonté par des problèmes pratiques dans une utilisation réelle.

Un certain nombre de rapports ont suggéré que la surchauffe était le problème, mais c’est quelque chose que vous auriez pensé serait découvert au début des tests.

Une autre théorie est que le fait d’avoir autant de bobines signifiait que l’entreprise n’était pas en mesure de maintenir l’exposition RF en dessous des limites de la FCC. Cela me semble plus plausible, car c’est quelque chose qui n’aurait probablement pas été révélé avant plus tard dans la voie du développement.

Mais quelle que soit la vérité, cela a laissé Apple dans la position extrêmement embarrassante d’avoir annoncé un produit, avec une fanfare considérable ; en avoir fait la promotion sur son site Internet ; avoir inclus des références à celui-ci dans d’autres produits ; avoir retardé ses AirPods de deuxième génération en conséquence… et finalement devoir admettre qu’il avait officiellement abandonné.

« Après de nombreux efforts, nous avons conclu qu’AirPower n’atteindrait pas nos normes élevées et nous avons annulé le projet. Nous nous excusons auprès des clients qui attendaient ce lancement avec impatience. Nous continuons de croire que l’avenir est sans fil et nous nous engageons à faire progresser l’expérience sans fil », a déclaré Dan Riccio, vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple.

Prototypes AirPower

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un met la main sur un prototype AirPower – nous en avons vu un il y a deux ans.

La vidéo téléchargée sur bilibili montrant un démontage détaillé des multiples couches présumées de l’AirPower. Dans la vidéo, nous examinons ce qui semble être 14 bobines de charge sans fil au total, étroitement emballées et superposées sur la surface de l’appareil qui visait à charger les appareils Apple partout où vous les avez placés sur le tapis. Un autre aspect intéressant de la conception est le cadre métallique semblable au clavier segmentant la quantité dense d’électronique emballée dans le chargeur sans fil.

DongleBook Pro a mis la main sur trois prototypes, qu’il a prêtés à Miani. L’une était une version très ancienne, datant d’un an avant qu’Apple n’annonce le produit. Celui-ci avait 16 bobines – et l’électronique associée pour chacune. Un second est plus récent, avec 22 bobines.

Le site a mis en ligne une vidéo teaser :

Cela a été suivi par la vidéo complète sur le site de Miani, que vous pouvez regarder ci-dessous. Malheureusement, les prototypes ne fonctionnent qu’une seconde avant de s’éteindre et de devoir être redémarrés.

Dans ce qui semble être des mises en ligne coordonnées, 91Tech a également posté une vidéo similaire :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :