Regardez tous les speedruns record de Super Mario Bros., tous en même temps

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’un des meilleurs speedrunners de Super Mario Bros. au monde a réuni une compilation présentant chaque nouveau speedrun record du monde du classique de 1985. Le plus, c’est qu’ils sont tous synchronisés pour finir exactement au même moment.

L’hommage a été récemment mis en ligne sur YouTube par GTAce et vise à souligner le chemin parcouru par le speedrunning SMB au fil des ans. La première vidéo est une gracieuseté du coureur Casion, qui a établi un temps de 9:51 le 6 avril 1999.

Ce qui est drôle à propos de ce record, c’est qu’il ne s’agit pas vraiment d’un speedrun, compte tenu du fait que le joueur a mis en œuvre des tactiques qui font perdre du temps, comme collecter des power-ups et tuer des ennemis. Avec le recul, ce n’était qu’un jeu décent pour la période.

L’entrée suivante a rasé un énorme 3:40 sur la course de Casion et resterait incontestée pendant près de cinq ans. La course de Scott Kessler à partir de 2004 a abaissé le record d’une autre minute complète, ramenant le temps à battre à 5:10. Il faudrait encore six runs et bien plus de six ans avant que la barrière insaisissable des cinq minutes ne soit finalement franchie par AndrewG avec un temps de 4: 59.340.

Nous avons vu 28 autres changements d’avance depuis fin 2010, le dernier enregistré le 7 août de cette année, mais remarquablement, le record du monde s’est amélioré de moins de cinq secondes. En fait, les quatre derniers records n’ont réduit le temps que de quelques fractions de seconde, soulignant à quel point il est difficile de gagner du temps supplémentaire dans le jeu à ce stade.

Le temps de Niftski de 4: 54.798 est actuellement le plus rapide jamais enregistré par un humain. Pour mettre en perspective à quel point ce temps est bon, une simulation du meilleur temps théorique possible est de 4: 54.265.

La vidéo se termine avec chaque coureur franchissant la ligne d’arrivée exactement au même moment. Le cas échéant, les réactions des coureurs sont également affichées. Tout est un peu chaotique une fois que tout le monde s’y met et que l’audio est un peu écrasant, mais la vidéo est un bel hommage que les speedrunners et les observateurs des PME apprécieront pendant des années.