La mise à jour watchOS 8.7.1 corrige un bug de redémarrage affectant les modèles Apple Watch Series 3

Apple a publié mercredi iOS 15.6.1 et macOS Monterey 12.5.1 pour tous les utilisateurs. Les mises à jour n’apportent aucune nouvelle fonctionnalité ni modification majeure. Au lieu de cela, ils viennent avec des améliorations de sécurité importantes. La société a également publié watchOS 8.7.1, mais cette mise à jour corrige un bug spécifique affectant les modèles Apple Watch Series 3.

watchOS 8.7.1 est disponible uniquement pour Apple Watch Series 3

Selon les notes de version, watchOS 8.7.1 corrige un bug qui pouvait entraîner le redémarrage inattendu de l’Apple Watch Series 3 pour certains utilisateurs. Pour cette raison, la mise à jour n’est disponible que pour les modèles de la série 3, ce qui indique que l’Apple Watch Series 4 et les versions ultérieures ne recevront pas la mise à jour d’aujourd’hui.

La page Web Apple Security Updates, sur laquelle la société fournit des détails sur les améliorations de sécurité apportées à chaque mise à jour logicielle, indique clairement que watchOS 8.7.1 n’apporte aucun changement autre que la correction du bug affectant les utilisateurs d’Apple Watch Series 3. iOS 15.6.1 et macOS Monterey 12.5.1 sont livrés avec des correctifs de sécurité.

Selon Apple, l’une des vulnérabilités corrigées permettait à des applications tierces d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau. Une autre vulnérabilité trouvée dans WebKit, le moteur Web de Safari, a également été corrigée avec la mise à jour. Ces vulnérabilités affectaient à la fois les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac.

En attendant, Apple continue de travailler sur watchOS 9, la prochaine mise à jour majeure du logiciel Apple Watch. watchOS 9 est livré avec de nouveaux cadrans de montre, des améliorations de l’application Workout, des rappels de médicaments, et plus encore. Cependant, watchOS 9 nécessite Apple Watch Series 4 et versions ultérieures, ce qui indique que la série 3 ne recevra pas la mise à jour.

Tout comme iOS 16, watchOS 9 devrait être officiellement publié le mois prochain.

