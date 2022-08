Dragon Ball et Fortnite : le web est devenu fou pour Goku et Vegeta qui dansent

Au cours des dernières heures, Twitter a été rempli de vidéos dans lesquelles les protagonistes de Dragon Ball évoluent dans le temps avec Orange Justice ou Griddy, deux des danses disponibles sur Fortnite.

Lorsqu’il y a quelques jours Epic Games anticipait l’arrivée sur Fortnite des personnages de Dragon Ball, le manga emblématique d’Akira Toriyama, la réaction de la presse n’était pas entièrement positive : imaginer Goku armé d’un fusil donnait un effet discordant par rapport à cette caractéristique du guerrier Saiyan. Maintenant que Goku, Vegeta, Bulma et Beerus ont atterri sur l’île la plus célèbre de la bataille royale, l’image reste choquante, mais l’effet global est incroyablement hilarant.

Les armes à feu couplées à Kamehameha sont petites par rapport aux emotes, des actions courtes qui sont exécutées par le personnage du joueur, comme une danse, un salut ou autre. Au cours des dernières heures, Twitter a été rempli de vidéos dans lesquelles les protagonistes de Dragon Ball évoluent dans le temps avec Orange Justice ou Griddy, deux des danses disponibles sur Fortnite. Le résultat est vraiment amusant. Voir c’est croire.

Les posts de ce genre sur le réseau social de l’oiseau bleu sont vraiment nombreux. Cependant, au-delà des contenus amusants, le crossover Fornite x Dragon Ball apporte de nombreuses nouveautés au battle royale. Ils vont de la formation divisée en sept séries de tâches pour obtenir les célèbres Dragon Balls ainsi que d’autres récompenses, à la possibilité d’avoir le Golden Cloud (Kinto) comme deltaplane pour voler dans les cieux de l’île. Du 16 août au 17 septembre 2022, vous pourrez également embarquer à bord d’un bateau de croisière créé par l’équipe de Vysena Studios « pour vous détendre et regarder des épisodes sélectionnés de Dragon Ball Super ! », précise Epic Games via le blog officiel.

À cet égard, le 19 août, le film d’animation Dragon Ball Super : Super Hero arrivera dans les cinémas, le même jour que Fortnite accueillera les îles Dragon Ball Adventures avec de nouvelles activités avec le Golden Cloud et le Tournament of Power pour défier d’autres joueurs. . Il s’agit en fait d’une arène PvP. Un crossover parfait entre Dragon Ball et Fortnite, qui se terminera le 17 septembre.