Linux aura un support natif pour .NET 6

Nous continuons avec des nouvelles incroyables liées à l’univers Linux. Les développeurs qui utilisent .NET étaient limités sous Linux. Cependant, cela était impossible jusqu’à présent. Merci au travail conjoint de Microsoft et Canonical, qui ont annoncé qu’ils apporteront le support natif de .NET 6 à Linux dans Ubuntu 22.04 LTS. Cela sera disponible pour les hôtes et les conteneurs. Pour l’instant, cela ne va qu’à x64, mais Arm64 est le prochain sur la liste.

Ubuntu fonctionnera avec .NET à partir de la version 22.04 LTS

L’installation fonctionnera à l’aide d’une simple commande apt install pour .NET 6 qui téléchargera les packages nécessaires. Dans un article de blog, Canonical explique comment cela fonctionnera :

Les utilisateurs et développeurs .NET 6 peuvent désormais installer des packages .NET 6 sur Ubuntu avec une simple commande apt install dotnet6. Des images de conteneurs optimisées, pré-construites et ultra-petites sont désormais disponibles pour une utilisation prête à l’emploi.

Le billet de blog souligne également les efforts déployés par Microsoft et Canonical pour rendre cela possible :

.NET comme le package Ubuntu .deb est le résultat d’une étroite collaboration entre Microsoft et Canonical. Les deux sociétés travaillent ensemble pour fournir à temps les correctifs de sécurité et les nouvelles versions d’Ubuntu. C’est la base pour plus de fonctionnalités à suivre pour le framework open source dans Ubuntu, pour les hôtes et les images de conteneur minifiées.

Généralement, les entreprises promettent une installation sans tracas, des correctifs de sécurité et des mises à jour en temps opportun. Ainsi que des conteneurs plus petits conformes à l’Open Container Initiative (OCI) et bien plus encore. Par exemple, l’image ciselée d’Ubuntu sera 100 Mo plus petite que ce qui est normalement connu.

Aspects les plus importants de cette version