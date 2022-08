La cornée à base de collagène de porc redonne la vue aux personnes aveugles

L’implant a été testé chez vingt patients qui ont retrouvé une bonne acuité visuelle, dont trois qui ont retrouvé une vision parfaite.

Une cornée innovante issue de la bio-ingénierie, à base de collagène obtenu à partir de peau de porc, a rendu la vue à vingt personnes atteintes de cécité cornéenne, permettant à tous les patients de retrouver une bonne acuité visuelle et, dans trois cas, de retrouver une vision parfaite. C’est ce qui ressort des résultats d’une nouvelle étude clinique publiée dans la revue Biotechnologie naturelle dans lequel les chercheurs ont expérimenté l’implantation du nouveau biomatériau créé par les Suédois de l’Université de Linköping et la société LinkoCare Life Sciences, qui promet de surmonter les limites découlant de la pénurie de donneurs. « La sécurité et l’efficacité ont été au centre de notre travail», a déclaré Mehrdad Rafat, chercheur et entrepreneur à l’origine de la conception et du développement des implants, maître de conférences au département de génie biomédical de l’Université de Linköping et fondateur et PDG de la société LinkoCare Life Sciences AB qui a produit les cornées bio-ingénierie utilisées dans l’étude.

La cornée à base de collagène de porc : qu’est-ce que c’est et comment ça se passe

Pour fabriquer les cornées artificielles, les chercheurs ont utilisé des molécules de collagène dérivées de la peau de porc, qui ont été hautement purifiées et stabilisées pour former un biomatériau robuste et transparent qui ressemble à la cornée humaine, qui est la couche transparente la plus externe de l’œil. . Comme on le sait, lorsque cette membrane est endommagée en raison de traumatismes, d’infections et de maladies, telles que le kératocône, la vision peut être réduite ou compromise et, dans des cas extrêmes, elle peut conduire à la cécité.

Actuellement, on estime que 12,7 millions de personnes dans le monde sont touchées par une forme de cécité cornéenne et la seule façon de recouvrer la vision est de recevoir une greffe de cornée d’un donneur humain. Ce type de chirurgie, dans le cas de patients atteints de kératocône à un stade avancé, n’est actuellement pratiqué que sur un patient sur 70 en raison de la pénurie de donneurs et nécessite une opération invasive qui implique l’ablation chirurgicale de la cornée endommagée, remplacée par la cornée .donné qui est cousu en place par suture. Tout cela limite l’accès aux traitements, en particulier pour ceux qui vivent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, étant, entre autres, pratiqués uniquement dans les plus grands hôpitaux universitaires.

En réponse à ces obstacles, les scientifiques ont développé une méthode moins invasive, grâce à laquelle il n’est pas nécessaire de retirer le tissu cornéen du patient. « Au lieu de cela, une petite incision est faite, à travers laquelle l’implant est inséré dans la cornée existante» a expliqué Neil Lagali, professeur au département des sciences biomédicales et cliniques de l’université de Linköping qui a dirigé l’équipe de recherche qui a développé cette méthode chirurgicale. L’implant ne nécessite pas de sutures et, dans les tests précliniques, s’est avéré plus simple et potentiellement plus sûr qu’une greffe de cornée conventionnelle.

L’expérimentation de la cornée à base de collagène de porc sur l’homme

L’étude clinique a été menée en Inde et en Iran, où vingt personnes aveugles ou sur le point de perdre la vue en raison d’un kératocône avancé ont participé à l’essai, recevant des implants de cornée à base de collagène de porc. Dans les deux ans suivant la chirurgie, aucun des bénéficiaires n’a signalé de complications graves ou d’effets secondaires négatifs. « Le tissu cornéen a rapidement cicatrisé et un traitement de huit semaines avec des gouttes ophtalmiques immunosuppressives a suffi à prévenir le rejet de l’implant.ont expliqué les chercheurs.

La cornée issue de la bio-ingénierie a restauré une courbure cornéenne normale et, dans l’ensemble, les participants ont tous retrouvé une bonne acuité visuelle, dont trois ont retrouvé une vision parfaite. « Les résultats montrent qu’il est possible de développer un biomatériau qui réponde à tous les critères d’utilisation pour les implants humains, qui puisse être produit en masse et stocké jusqu’à deux ans et ainsi toucher encore plus de personnes ayant des problèmes de vision. – a ajouté le Professeur Lagali -. Cela permettra de résoudre le problème du manque de tissu cornéen donné et d’accès au traitement« .

Avant que l’implant puisse être utilisé dans les soins de santé, les chercheurs devront mener une étude clinique plus vaste, suivie de l’approbation des autorités réglementaires. Les chercheurs prévoient également d’étudier si la technologie peut être utilisée pour traiter d’autres maladies oculaires et si l’implant peut être personnalisé pour une efficacité encore plus grande.